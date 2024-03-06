Росія втратила 1 007 установок РСЗВ: які цифри потрібно пам'ятати, чуючи про підбитий HIMARS

Росіяни оприлюднили відео, на якому знищення української установки HIMARS. Військовий кореспондент Богдан Мірошников нагадує, що це перший такий випадок з початку війни, а також, що РФ в день втрачає мінімум по одній установці РСЗВ

Окупанти виклали відео зі знищенням HIMARS.

Заявляється як знищення із застосуванням ракети ОТРК "Іскандер" (без уточнення типу), хоча щодо цього є сумніви. Цілком міг бути "Ланцет" або авіаційна ракета. Думаю, пізніше буде зрозуміло.

Це перша підтверджена знищена установка за 622 дні з моменту офіційної передачі перших пускових (23.06.2022).

За цей час Сили Оборони знищили (згідно даних ГШ ЗСУ) 767 од. ворожих РСЗВ.

До речі, сьогодні Сили Оборони уразили кілька од. ворожої РСЗВ "Ураган". Скільки з них буде знищено — завтра вранці відобразять у статистиці ГШ.

Ворог, напевне, ще місяць буде тягати це відео та "смакувати", втрачаючи в середньому 1,36 од. РСЗВ на добу (1 007 од. за 741 день війни).

Факти знищення західної техніки — це все дуже неприємно, а втрата навіть однієї машини HIMARS — це важка втрата для нас.

Бо найцінніше — це екіпаж.

У нас триває війна, під час якої ми також несемо втрати. Ми втрачаємо найкращих.

Вічна памʼять полеглим воїнам.

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