Російський флот програв. Як пропагандисти злякалися чергової втрати у Чорному морі

Самі росіяни вважають, що їх флот у Чорному та Азовському морях зазнав поразки, пише журналіст Петро Шуклінов. Це свідчить про торжество українських вчених та інженерів, які технологічно обігнали ворога.

Відомі російські пропагандисти закликають режим в Кремлі терміново евакуювати з Азовського та Чорного морів залишки російського флоту, щоб вберегти їх від знищення Збройними Силами України.

Росіяни публічно визнають, що Сили оборони України (ГУР, СБУ, ВМС ЗСУ, ППО та інші) набагато сильніші, професійніші, вправніші, перевершують російський флот та є нездоланною силою для колишньої "другої армії світу", російської армії, яка роками готувалась до "війни з НАТО".

Потужний та дорогий флот Російської Федерації вартістю в десятки мільярдів доларів виявився слабким та безпорадним, винищується дронами вартістю $270К та може лише спостерігати за тим, як "велічіє русского оружія" годує рибу на дні.

Фото: Twitter/KHoholenko

Українські розробники, які втілили цей проєкт в надзвичайно короткі терміни, також продемонстрували силу українських вчених та інженерів, технологічно обігнавши ворога та надавши військовим потужну перевагу.

Цей досвід вкотре доводить, що сучасну війну неможливо виграти, закидавши ворога м'ясом. Інтелект та технологічність — два слова, які ведуть до перемоги.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело.