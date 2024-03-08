Дві основні причини війни. Чому напала Росія та чи могло бути інакше

Блогер Юрій Богданов категорично виступає проти настроїв, що поширюються в Україні, про те, що в нападі Росії винні самі українці. Він чітко бачить дві фундаментальні причини кремлівської агресії, які ніяк не залежать від цього.

Про причини агресії Росії проти Україні.

Поїхали в соцмережах чергові маніпуляції на тему, які українці неправильні та які українці винні у війні. Тож учергове треба нагадати, що у війни Росії проти України є дві фундаментальні причини:

Росія залишилася імперією, і владу в цій імперії захопила переповнена ресентиментом кліка КГБшників на чолі із закомплексованим упи…днем. Які мали час побудувати повноцінну диктатуру, рясно оплачену доходами від нафти, газу й інших ресурсів за пофігізму Європи та США. І які в певний момент настільки впевнилися у своїй безкарності, що наважилися на війну в Європі. Звісно, заради найбільш ласого шматка, який відірвався від імперії, — України. Чи могло бути інакше? Важко відповісти об'єктивно. Україна не скористалася вікном можливостей у 90-х і втратила час на інтеграцію до ЄС і НАТО. Вже на початку 00-х час було втрачено. Чи могли ми скористатися тим шансом в 90-х, і чи достатньо широким було те вікно? Важко відповісти обʼєктивно.

Оце — дві реальні фундаментальні причини.

Усе інше: мова, культура, усе, що ще можна вигадати, — це або російські самовиправдання, або віктимблеймінг (приписування жертві вини за її страждання, — Ф.) у чистому вигляді. На російські самовиправдання нам має бути начхати. А ось віктимблеймінг — річ украй шкідлива, залиште людей у спокої. Дякую.

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