Бури, дитинко, бури! Як перемога Трампа позначиться на екології та глобальному потеплінні

Перемога Дональда Трампа на президентських виборах восени 2024 року призведе до глобальних кліматичних наслідків, пророкує аналіз спеціалізованого видання CarboBrief. Аналітик ресурсу Саймон Еванс розбирає ці наслідки...

Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у листопаді може призвести до додаткових 4 мільярдів тонн викидів у США до 2030 року, як порівняти з планами Джо Байдена. Ці додаткові 4 мільярди тонн еквівалента вуглекислого газу (GtCO2e) до 2030 року завдадуть глобальної кліматичної шкоди на суму понад 900 мільярдів доларів, згідно з останніми оцінками уряду США.

Для порiвняння, це еквівалентно сукупним річним викидам ЄС і Японії або сукупному річному підсумку 140 країн світу з найнижчим рівнем викидів.

Іншими словами, додаткові 4GtCO2e за другий термін Трампа зведуть нанівець — до того ж двічі — всю економію від впровадження вітрових, сонячних та інших екологічно чистих технологій по всьому світу за останні п'ять років.

Якщо Трамп отримає другий термін, США також, найімовірніше, з великим відривом не виконають своє глобальне кліматичне зобов'язання, оскільки до 2030 року викиди впадуть лише на 28% нижче рівня 2005 року. Поточна мета США відповідно до Паризької угоди — досягти 52-відсоткового показника скорочення до 2030 року.

Аналіз Carbon Brief заснований на сукупності моделей різних дослідницьких груп США. Результати залежать від невизначеності щодо економічного зростання, цін на паливо і технології, реакції ринку на стимули і ступеня, в якому Трамп здатний згорнути політику Байдена.

Аналіз може перебільшити вплив Трампа на викиди у США, якщо деякі зі стратегій Байдена виявиться важко демонтувати або якщо дії з боротьби зі зміною клімату на субнаціональному рівні прискоряться.

Точно так само це може применшити вплив Трампа. Наприклад, його обіцянка "бурити, дитинко, бурити" не включена до аналізу і, найімовірніше, призведе до подальшого збільшення викидів у США та в усьому світі через збільшення видобутку та спалювання нафти, газу та вугілля.

Також не враховується ймовірність того, що Байден впровадить нову кліматичну політику, якщо він виграє другий термін, а також ризик того, що деякі з його політик будуть ослаблені, відкладені або зачеплені юридичними проблемами.

Незалежно від конкретних наслідків, другий термін Трампа, який успішно зруйнує кліматичну спадщину Байдена, імовірно, покладе край будь-яким глобальним надіям на збереження глобального потепління нижче за 1,5°C.

"Ефект Трампа" на викиди у США

Викиди парникових газів у США неухильно знижуються з 2005 року через поєднання економічних зрушень, підвищення ефективності, зростання відновлюваних джерел енергії та переходу від вугілля до газової енергетики.

З моменту вступу на посаду на початку 2021 року Байден пообіцяв згідно з Паризькою угодою прискорити цю тенденцію, скоротивши викиди у США на 50–52% нижче за рівень 2005 року у 2030 році і до нульового рівня у 2050 році.

Він реалізував довгий список заходів — насамперед Закон про зниження інфляції (IRA) 2022 року — щоб ці цілі були досяжними.

У сценарії "Байдена", показаному на малюнку нижче (синя лінія), припускається, що вся федеральна кліматична політика, яка діє на цей час або перебуває в стадії доопрацювання, продовжиться. Сценарій не охоплює будь-яку нову кліматичну політику, яку могли б ухвалити після листопадових виборів.

Очікується, що поточна кліматична політика адміністрації значно скоротить викиди в США, наблизивши країну до досягнення цільового діапазону до 2030 року. Проте зберігається розрив між прогнозованими викидами і викидами, необхідними для досягнення цілей на 2030 і 2050 роки (жовта лінія).

Сценарій "Трампа" (червона лінія) передбачає згортання ключових кліматичних політик адміністрації Байдена. Він не охоплює подальших заходів, які Трамп міг би вжити для стимулювання використання викопного палива або підриву прогресу в галузі чистої енергетики.

Для обох прогнозів заштрихована область показує діапазон результатів шести різних моделей з різними припущеннями про економічне зростання, вартість палива і ціну низьковуглецевих технологій.

Загалом аналіз показує, що викиди парникових газів у США впадуть на 28% нижче за рівень 2005 року до 2030 року, якщо Трамп отримає другий термін і згорне політику Байдена, — що набагато менше за цільовий показник у 50–52%. Якщо Байдена буде переобрано, викиди впадуть приблизно на 43% нижче рівня 2005 року.

Згідно з нещодавно оновленою оцінкою соціальних витрат вуглецю від Агентства з охорони довкілля США (US EPA), ці додаткові викиди в розмірі 4 ГтCO2-екв завдадуть глобальних кліматичних збитків на суму понад 900 мільярдів доларів США.

Якщо розглядати додаткові викиди в контексті, то викиди парникових газів у ЄС наразі становлять приблизно 3 ГтCO2-екв на рік, а в Японії — ще 1 ГтCO2-екв. Якщо ЄС досягне своїх кліматичних цілей, то його викиди впадуть до 2 ГтCO2-екв у 2030 році і нижче 1 ГтCO2-екв у 2040 році.

Лише вісім із майже 200 країн світу мають викиди, що перевищують 1 ГтCO2-екв на рік, а 4 ГтCO2-екв — це більше, ніж сукупний річний обсяг 140 країн із найменшим рівнем викидів.

Іншими словами, додаткові 4 ГтCO2-екв. будуть еквівалентні подвоєнню всієї економії викидів, досягнутої в усьому світі за останні п'ять років завдяки використанню вітрової, сонячної енергії, електромобілів, атомної енергії та теплових насосів.

Аналіз Carbon Brief підкреслює кілька ключових моментів.

По-перше, кліматичні цілі Байдена для США на 2030 і 2050 роки не будуть досягнуті без подальших політичних заходів після наступних виборів. Це могло б включати в себе додаткові дії на рівні штату, які могли б дати додаткові 4 відсоткових пункти економії викидів до 2030 року.

По-друге, незважаючи на цю політичну прогалину, нинішня кліматична політика Байдена значною мірою сприяє досягненню мети 2030 року і може бути доповнена в майбутньому.

По-третє, якщо Трамп зможе скасувати всі ключові кліматичні політики Байдена, то США майже гарантовано не досягнуть своїх цілей із великим відривом.

З огляду на масштаби викидів США та їхній вплив на світ, вибори мають вирішальне значення для надій на обмеження потепління рівнем 1,5°С.

Нарешті, існує політична невизначеність щодо того, яку політику буде остаточно впроваджено, наскільки суворими будуть остаточні правила, з якими правовими проблемами вони можуть зіткнутися і наскільки легко їх вдасться скасувати.

Існує також невизначеність (ілюстрована діапазонами на діаграмі) щодо впливу політики Байдена, реакції домогосподарств, бізнесу та промисловості на ці заходи, темпів економічного зростання, а також майбутніх цін на викопне паливо.

Що може зробити Трамп під час другого терміну

Зі свого боку Дональд Трамп не приховував бажання відмовитися від кліматичної політики свого попередника, як він це зробив під час свого першого терміну.

Наприклад, 2018 року адміністрація Трампа скасувала правила епохи Обами щодо токсичного забруднення повітря електростанціями та промисловими об'єктами — і тепер Байден намагається повернути назад цю тенденцію.

Аналогічно, 2020 року адміністрація Трампа скасувала правило EPA часів Обами про викиди метану в нафтогазовій промисловості. Метанне правило адміністрації Байдена може спіткати та сама доля під час другого терміну Трампа.

У листопаді 2023 року газета Financial Times повідомила, що Трамп "планував випатрати" IRA (Inflation Reduction Act — Закон про зменшення інфляції — Ф.), збільшити інвестиції у викопне паливо і скасувати правила, що заохочують електромобілі. Газета додала, що Трамп назвав IRA "найбільшим підвищенням податків в історії".

Видання процитувало Карлу Сендс, радницю Трампа, яка сказала: "У перший день роботи другої адміністрації Трампа президент узяв на себе зобов'язання скасувати всі правила Джо Байдена, що вбивають робочі місця і промисловість".

Дійсно, республіканці в Палаті представників США вже зробили кілька спроб скасувати деякі частини IRA. Хоча деякі аналітики вважають, що повне скасування закону малоймовірне, очевидно, що Трамп на другий термін може, як висловився Politico, "перешкодити закону про клімат".

У коментарі інвестиційної компанії Trium Capital від лютого 2024 року стверджується, що вплив на IRA залежатиме не тільки від того, чи здобуде Трамп перемогу в листопаді, а й від того, чи збережуть республіканці контроль над Палатою представників і чи отримають більшість у Сенаті.

Навіть якщо республіканці виграють усі три перегони, деякі частини IRA можуть вижити і після виборів. Trium Capital вважає, що споживчі стимули для електромобілів і опалення будинків перебувають "під найбільшим ризиком", тоді як податкові пільги для чистої енергії можуть бути тільки змінені.

Аналогічно, у MIT Technology Review йдеться про те, що екологічні пільги щодо енергетики та електромобілів "видаються особливо вразливими, як кажуть експерти з кліматичної політики". Видання додає:

"Ба більше, широкомасштабні обіцянки Трампа послабити міжнародні інститути, розпалити глобальні торговельні війни та відкрити ресурси країни для видобутку викопного палива можуть мати комплексний вплив на будь-які зміни до IRA, потенційно підриваючи економічне зростання, ширший інвестиційний клімат і перспективи розвитку "зелених" галузей".

Тим часом Трамп також розкритикував закон Байдена про інфраструктуру і раніше позбавив Каліфорнію права встановлювати більш жорсткі стандарти викидів автомобілів, які також ухвалюють інші штати.

Якщо він вийде переможцем у листопаді, Трамп також "запланує знищити Агентство з охорони навколишнього середовища", згідно зі статтею Guardian, опублікованою раніше цього місяця:

"Дональд Трамп і його радники дали передвиборчі обіцянки скасувати найважливіші екологічні норми і стимулювати сектор викопного палива, що нагріває планету. Ці плани передбачають розпуск Агентства з охорони довкілля (EPA), федерального органу, що має найбільші повноваження в боротьбі з надзвичайними кліматичними ситуаціями та екологічною справедливістю, заявила низка радників і союзників Трампа".

Газета цитує "Проєкт 2025", який описується як "президентський порядок денний, висунутий Фондом спадщини та іншими консервативними організаціями". Він також цитує Менді Гунасекара, главу адміністрації Трампа з охорони довкілля та учасника програми "Проєкт 2025".

Після того, як Трампа обрали вперше, багато вчених, політиків та активістів стверджували, що його президентство матиме лише відносно короткостроковий вплив на викиди і кліматичні цілі. Багато з його перших спроб скасувати кліматичні правила і стимулювати використання викопного палива закінчилися невдачею.

Тоді як деякі моделі припускали, що його перше президентство відкладе досягнення глобальних цілей щодо викидів на десятиліття, аналіз Carbon Brief показав, що штати і міста США можуть бути в змозі вжити достатніх кроків для досягнення нинішньої кліматичної мети країни, уникаючи впливу з боку федерального уряду.

Однак в іншій нещодавній статті Guardian ідеться про те, що другий термін Трампа буде "ще екстремальнішим для довкілля, ніж його перший термін, згідно з інтерв'ю з численними союзниками та радниками Трампа". Видання додає:

"На відміну від іноді хаотичного першого терміну в Білому домі, команда Трампа намітила набагато більш методичний другий термін президентства: просування виробництва викопного палива, відсторонення основних учених-кліматологів і скасування правил, що обмежують викиди, через які відбувається нагрівання планети".

Сценарій "Трампа" Carbon Brief не включає додаткові викиди викопного палива внаслідок політики підтримки видобутку або використання вугілля, нафти і газу, оскільки успіх або невдача будь-яких таких зусиль вкрай невизначені. Крім того, видобуте в такий спосіб викопне паливо в США не буде повністю споживатися всередині країни і не призведе до збільшення глобального попиту у співвідношенні один до одного.

Хоча це, ймовірно, призведе до збільшення попиту і викидів як усередині країни, так і за кордоном, точний ефект залежатиме від реакції ринків і зарубіжних політиків.

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