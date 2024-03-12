Росія стала нацистською: у чому держава Путіна повторює Німеччину Гітлера

Порівняння нелегітимного президента Росії Володимира Путіна з нацистським фюрером Адольфом Гітлером стають дедалі частішими після вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Як висловився президент Атлантичної ради Фредерік Кемпе: "Між цими подіями існує безліч відмінностей. 1930-ті роки і зараз — не одне й те саме, але не слід випускати з уваги разючу схожість".

Дійсно, не слід. Тому питання про те, виправдані порівняння з нацистською Німеччиною чи ні, заслуговує на більш систематичний розгляд, особливо з огляду на те, що Путін постійно звинувачує "київський режим" у тому, що він є нацистським.

Ми знаємо, що краще не приймати абсурдні стандарти Путіна щодо того, що являє собою нацизм, але, оскільки саме він відкрив цю конкретну банку з черв'яками, ми цілком обґрунтовано ставимо запитання, чи заслуговує путінський режим ярлика нацистського. А це означає, що необхідно виокремити визначальні характеристики системи, побудованої Гітлером, і поставити запитання, чи схожа система Путіна на систему Гітлера, і якщо так, то якою мірою.

Нацистська Німеччина мала такі суттєві особливості. Вона була авторитарною (і, можливо, тоталітарною), патріархальною і неліберальною; її очолював самообраний харизматичний лідер, який стверджував, що він всезнаючий, непогрішний, мав культ особи і користувався обожнюванням своїх численних послідовників, що щиро вірили, що він був месією Німеччини; він підтримував державне втручання в капіталістичну економіку; це мобілізувало населення; він застосовував насильство проти своїх реальних і ймовірних внутрішніх ворогів і ховав їх у мережі концентраційних таборів та в'язниць; ця держава підпорядкувала армію партії та таємній поліції; вона була ревізіоністською; вона прославляла і вела імперіалістичну війну.

Своєю чергою, нацистська ідеологія пропагувала й укорінювалася в месіанстві німецької нації та імперії; вона стверджувала, що визволяє трудящих чоловіків і жінок; вона наголошувала на єдності та солідарності нації; вона визначила одну групу, євреїв, як джерело всього зла; це був расизм.

Як показує навіть побіжний погляд на ці особливості, режим Путіна має неприємну схожість із нацистською Німеччиною, тоді як сам Путін дуже схожий на Гітлера. Путінська мобілізація росіян перебуває не зовсім на гітлерівському рівні; його застосування домашнього насильства є більш обмеженим (хоча вбивство Олексія Навального припускає, що насильство, можливо, ось-ось почнеться); його мережа каральних установ є меншою, ніж у Гітлера, а його прославляння війни є дещо більш стриманим. Ідеологічно путінська Росія є расистською, хоча й набагато менш одержимою, ніж нацистська Німеччина, але вона також визначила групу — українців — як джерело всіх бід Росії і намагається систематично її знищити.

Чи кваліфікують ці подібності путінську Росію як нацистську? Якщо не вимагати повної порівнянності, відповідь має бути дещо хитливою, але зрештою визначеним "так". Путінська Росія, можливо, не така люто нацистська, як нацистська Німеччина, але вона, безумовно, достатньо нацистська, щоб її можна було назвати державою, подібною до нацистської, — або, якщо хочете, полегшеною нацистською державою.

У будь-якому разі, путінська Росія перебуває десь між повноцінним фашизмом і повноцінним нацизмом, імовірно, ближче до другого, ніж до першого. У 2022 році я стверджував, що путінська Росія була фашистською, тому що це "авторитарна держава, керована харизматичним лідером, який користується культом особистості". Очевидно, що ця характеристика потребує перегляду, оскільки Путін відсунув Росію від цього простого визначення в бік повноцінного нацизму.

Цей висновок, безсумнівно, стривожить багатьох на Заході і обурить Путіна та його прихильників, але він неминуче випливає з наведеного вище контрольного списку. Отже, називати путінську Росію нацистською — це не образа або приниження, а зважена оцінка її схожості з нацистською Німеччиною.

Чому ж путінська Росія пішла цим згубним шляхом? Ключові причини пов'язані з ганебним падінням радянської імперії і подальшими економічними і політичними труднощами — подіями, які підкреслюють близьку схожість пострадянської Росії з Веймарською Німеччиною.

І імперська Німеччина, і радянська імперія пережили принизливий системний колапс і подальші економічні труднощі, політичну поляризацію та широко поширену культурну аномію. Веймарська Німеччина і Росія кінця 90-х звинувачували у своїх бідах демократів, які тоді перебували при владі, і вітали людину на коні, яка обіцяла знову зробити їх великими.

І Гітлер, і Путін зруйнували демократію і замінили її власними формами персоналістичного авторитарного правління. Захист своїх покинутих побратимів в інших постімперських державах становив значну частину їхніх зовнішньополітичних програм. Гітлер прийшов на допомогу німцям у Чехословаччині та Австрії. Путіну потрібно було захищати "Русский мир". Щойно їхню владу було консолідовано, вони взялися за вирішення своїх центральних національних питань — євреїв та українців.

Чи має значення те, що путінську Росію можна законно назвати нацистською або протонацистською? Чотири причини думати, що справді варто.

По-перше, важливо називати держави своїми правильними іменами. Незважаючи на поліаністські погляди, яких деякі західні політики все ще дотримуються щодо Путіна та його режиму, їм слід розуміти, що, по суті, вони просять вибачення за нацизм і копіюють пронацистські позиції Чарльза Ліндберга, Генрі Форда і німецького Бунду.

По-друге, схожість дає змогу припустити, чому Путін категорично наполягає на тому, що Україна є нацистською державою. Він не просто повторює радянську практику. Він відволікає увагу від себе на свого смертельного ворога.

По-третє, порівняння з Гітлером показує, чому очікування завершення війни з Україною шляхом переговорів недоречні. Якщо Путін — родич Гітлера, ми знаємо, що він використовуватиме будь-яке припинення вогню як перепочинок для переозброєння і відновлення свого нападу — на Україну, а потім далі на захід і північ.

Нарешті, є потенційно хороші новини. Нацизм звалився, і його варіант, запропонований Путіним, найімовірніше, піде по стопах Гітлера. Великою помилкою Гітлера був напад на СРСР. Завдання Путіна полягало в нападі на Україну і, як наслідок, на Захід. Манія величі змусила обох відкусити більше, ніж вони могли прожувати. Вони програють, тому що рано чи пізно Захід буде змушений відмовитися від своїх ілюзій про умиротворення і вступити в боротьбу з Росією. Єдине питання полягає в тому, яку частину Заходу буде знищено під час цього процесу.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело