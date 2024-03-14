Зброя морем не пройде: чому російські кораблі бояться висуватись із Босфору

Чорноморський флот РФ загнаний у бази, але більше того — російські кораблі, які перевозили зброю з Сирії, вже бояться виходити з Босфору, пише в колонці для The Telegraph колишній морський офіцер Том Шарп. Україна здобула перемогу набагато меншими силами.

В основі морського середовища лежить логістика, а не війна. Як людині, яка готувалася до останнього, мені важко це говорити, але така реальність.

Військові кораблі, які воювали біля Трафальгара, Цусіми, Ютландії, Мідуея, у затоці Лейте, операції "Богомол" і на Фолклендських островах, є винятком, а не нормою.

Військово-морські сили витрачають більше часу (в ідеалі) насамперед на запобігання конфлікту, але якщо це не вдається, доводиться докладати більших зусиль для захисту матеріально-технічного забезпечення своєї сторони та/або позбавлення противника його логістики. Історія рясніє прикладами комбатантів, які зловживали своїми ланцюжками поставок або не змогли забезпечити адекватний захист своїх ланцюжків поставок. Фельдмаршал Роммель — найкращий приклад для першого, і важко не згадати битву за Атлантику як приклад логістичної боротьби, що визначає війну.

Те ж саме відбувається і сьогодні в спірних морських володіннях Чорного, Червоного і Китайського морів. У кожному випадку розгортається битва за стійкість, оскільки противник прагне підірвати або зберегти свободу судноплавства.

У Чорному морі спроби Росії порушити експорт продовольства з України і вимагати від світу викупу провалилися. Експорт зерна та інших товарів через гуманітарний коридор на заході зростає, оскільки українська загроза відтісняє Чорноморський флот усе далі й далі на схід. Інноваційне використання українцями безпілотних надводних кораблів домінує в заголовках, але важливо не випустити з уваги, скільки різних типів атак здійснила Україна. Тільки вчора російське судно, що сіло на мілину в Дніпропетровському гирлі торік, і відтоді його використовували як пост прослуховування, було вражене крилатою ракетою (точний тип невідомий). Наразі у Путіна немає відповіді на багато з цих запитань, і він звільнив не тільки главу Чорноморського флоту Росії, але тепер, схоже, і головкома ВМФ Росії.

Деякі ще важливіші події відбувалися поза увагою засобів масової інформації. Протягом усієї війни в Україні транспортний корабель "Спарта-IV" і танкер "Язь" відігравали центральну роль у логістичних перевезеннях Росії в Чорне море. "Спарта-IV" — один із серії кораблів, що належать Росії, які раніше доправили артилерію і ракети ППО С-300 з російської бази Тартус у Сирії до Новоросійська.

Ці судна потрапили під санкції Великої Британії, України та США за "доставку морських вантажів від імені Міністерства оборони Росії", але донедавна це не мало жодного ефекту. Туреччина, яка могла б заборонити прохід через протоку Босфор відповідно до умов Конвенції Монтре, вважала за краще не робити цього. Дослідження RUSI показує, що 2023 року "Спарта-IV" здійснила шість рейсів до Чорного моря і назад, включно з тривалими періодами з відключеною системою автоматичної ідентифікації (АІС) — поведінка, часто пов'язана з контрабандою і незаконною діяльністю.

Але минулого місяця і "Спарта-IV", і "Язь" несподівано розвернулися, наближаючись до південного входу в Босфор. Вони повернулися в Тартус і тепер прямують до Росії через Балтику. Це величезна затримка, але ж потім доведеться подумати про подальшу подорож сушею, необхідну для доставки вантажів на театр військових дій. Вантажу, доставленому в Новоросійськ, залишалося всього сто миль до Керченського мосту і полів битв. Те, що було досить простим судноплавством, перетворилося на континентальну одіссею.

Спочатку вважалося, що Туреччина, нарешті, відмовила в дозволі на прохід, але під час ретельнішого аналізу з'ясувалося, що насправді загроза в Чорному морі зараз надто висока — і росіяни не вірять, що ризик вартий того, навіть за наявності військового ескорту.

Як завжди, проблема ширша, ніж просто два конкретні кораблі. Передбачається, що в списку санкцій США перебуває щонайменше 69 суден, а якщо додати судна, підозрювані в контрабанді зерна і нафти з Чорного моря, список стане ще довшим. Але "Спарта-IV" — один із небагатьох кораблів, що займаються контрабандою зброї: змусити її не заходити в Чорне море так само важливо, як затоплення російського флагмана "Москва" ще у квітні 2022 року, а можливо, і важливіше. "Москва" показала недоліки Росії в бойових діях на морі. Нездатність захистити свою логістику зараз може згодом вплинути на здатність Росії битися в усіх сферах.

Буде відсіч — така природа війни в кішки-мишки. Усе почнеться з поліпшення методів спостереження, що дають змогу точніше виявляти й відстежувати БПЛА, лише деякі з яких здійснюватимуться "візуальними засобами". Ймовірно, незабаром з'являться більш ефективні способи боротьби з ними, на кшталт корабельного противодрона. Росії, без сумніву, хотілося б отримати боєздатну версію нещодавно випробуваної британської лазерної системи Dragonfire.

Звісно, логістика працює в обидва боки, і нинішні суперечки про те, як Німеччина може постачати Україні ракети, є важливою демонстрацією того, що не завжди поставки обмежуються діями противника. Але наразі в одній частині конфлікту Україна має перевагу. Порівняйте це з південною частиною Червоного моря, де хусити продовжують успішно порушувати комерційне судноплавство. Дуже дорогі кораблі, що спалюють дорогі боєприпаси, досі не змогли стримати або перемогти дешеву загрозу. Це дзеркало того, що Україна зробила з Росією в Чорному морі.

"Дилетанти говорять про тактику, а професіонали вивчають логістику", — стара військова приказка. Генерал Роберт Барроу з Корпусу морської піхоти США сказав це на початку 1980-х років, але, ймовірно, думка набагато старша: і сьогодні Володимир Зеленський напевно підтримав би її.

В останні кілька десятиліть військово-морські сили наполегливо працювали, перш за все, над запобіганням військовим діям. Це дедалі більше схоже на невдалу спробу, і тому наступним кроком буде забезпечення вжиття заходів для захисту наших власних морських комунікацій (і порушення інших), причому таким чином, щоб дати нам змогу компенсувати деяку виснаженість.

Для цього необхідно витрачати більше грошей (і витрачати їх краще) на оборону, що зараз визнають усі інші країни Європи — але, схоже, що ми досі цього не робимо.

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