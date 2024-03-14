Парламент Франції не проголосував за безпекову угоду з Україною: що не так з документом

Багатьом в Україні здалося, що французький парламент проголосував про безпекову угоду з Україною. Насправді, як зауважує юрист Олександр Чебаненко, це не так і договору немає, і парламент не повний, та й взагалі, процедура інша

Чи проголосував французький парламент за безпекову угоду з Україною?

Від вчорашнього вечора український інформаційний простір вірує: "Парламент Франції проголосував за безпекову угоду з Україною!" "Ура!"

Змушений декого розчарувати.

Парламент Франції НЕ проголосував за безпекову угоду з Україною.

Більше того, в даному (і не тільки) випадку ми маємо справу з МАНІПУЛЯЦІЄЮ — у вигляді підміни понять.

По-перше, голосування було не в Парламенті Франції, а в Національній асамблеї, тобто, тільки в нижній палаті. По-друге, де-факто, підтриманий був лише виступ прем'єр-міністра Франції на тему необхідності підтримки України (відчутна різниця, чи не так?). По-третє, це голосування не має ніякої юридичної сили, а є, говорячи відверто, таким собі способом піару відповідних політиків (як французьких, так і українських) — за рахунок України, на жаль. По-четверте, головне, для того, щоб такого роду угоди мали обов'язковий характер, необхідна їх РАТИФІКАЦІЯ парламентами обох держав, тобто голосування як за ЗАКОН, чого в даному випадку не передбачається.

Можна констатувати, що має місце чергова ІМІТАЦІЯ.

Як, до речі, і у випадках зі всіма іншими так званими "безпековими угодами".

І з тими, що вже підписані (починаючи з Великої Британії), так і з тими, аналогічними, що будуть підписані Україною в майбутньому.

Ще раз — такого роду міжнародні угоди повинні бути РАТИФІКОВАНІ, щоб набути загальнообов'язкову силу.

Адже, крім всього іншого, такі договори, якщо це — не меморандуми, оголошення намірів (так, Будапештський меморандум — це як раз документ такого порядку), передбачають ВИТРАТИ з відповідного ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ.

А це відбувається виключно на основі ЗАКОНУ.

Тому саме законом фіксується реальна угода про військову та іншу допомогу, яка підписується між УРЯДАМИ держав.

Принаймні, там, де називають себе ПРАВОВОЮ ДЕРЖАВОЮ.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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