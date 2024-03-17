Чи вистачить ядерних ракет у Британії та Франції: що потрібно Європі, щоб зупинити Росію без допомоги США

Заходу слід бути готовим до того, що доведеться захищати себе без допомоги США, попереджає колишній міністр оборони Великої Британії сер Малькольм Ріфкінд у колонці The Times. Він радить об'єднати ядерні сили Британії та ЄС.

Дональд Трамп зробив понеділок, 11 березня, днем, який запам'ятається як ганебний. Його заява про те, що, якщо він стане президентом після майбутніх виборів, Україна не отримає жодної копійки допомоги, була такою ж небезпечною, наскільки й дурною.

Це було саме те, що Володимир Путін хотів почути. Йому більше не потрібно припускати, що доведеться йти на реальні компроміси для закінчення війни шляхом переговорів.

Завдяки безвідповідальності Трампа Зеленський вестиме переговори з позиції слабкості. Російський диктатор вимагатиме не тільки українську територію, яку він незаконно окупував; Україна також буде зобов'язана відмовитися від своєї незалежності та стати постійним васалом Росії як частина її "сфери впливу".

Але Трамп не тільки небезпечний, він ще й фантазер. Він продовжує стверджувати, що зможе покласти край війні в Україні за 24 години, якщо і коли стане президентом. Він зробив аналогічну заяву під час свого останнього президентства, заявивши, що зможе переконати диктатора Північної Кореї відмовитися від ядерної зброї, якщо він і Кім Чен Ин проведуть двосторонній саміт. Результатом стало дипломатичне фіаско і приниження Трампа.

Погрози Трампа уважно вивчатимуть у Пекіні, Токіо і Тайвані, а також у Києві. Сі Цзіньпін буде натхнений тим, що, якщо Сполучені Штати під керівництвом Трампа відмовляться не тільки від України, а й від керівництва НАТО і Заходу, їхня прихильність захисту свободи Тайваню, а також територій Японії і Південної Кореї буде серйозно підірвана.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді задаватиметься питанням, чи мав він рацію, зблизившись зі США, щоб допомогти стримати китайську агресію проти індійських кордонів.

Трамп чітко сказав, що не збирається захищати Європу

Однак в одному відношенні ми маємо бути вдячні Трампу — він ясно дав зрозуміти про свої наміри за дев'ять місяців до обрання наступного президента США. Можливо, Трамп блефує, але, враховуючи його плачевну попередню репутацію, це було б небезпечним припущенням.

Велика Британія, Німеччина і Франція тепер мають визнати, що США за Трампа можуть перестати бути надійним союзником і гарантом безпеки Європи.

Трамп загрожує не тільки Україні, а й Європі в цілому. Країни НАТО повинні почати фундаментальне розширення і модернізацію нашого оборонного потенціалу протягом наступних п'яти років, щоб впоратися з ворожим і агресивним режимом Путіна.

І уряд, і Лейбористська партія повинні визнати необхідність якнайшвидшого істотного збільшення оборонних витрат Великої Британії до 3 відсотків від нашого ВВП, з аналогічним збільшенням у Німеччині та Франції. Європа значно багатша за Росію і може вирішити цю проблему — якщо матиме до цього бажання. Нам також необхідно використовувати нове членство Швеції та Фінляндії в НАТО, щоб допомогти захистити країни Балтії. Балтійське море наразі в переважній більшості випадків є озером, контрольованим НАТО.

Єдиний вихід Росії до Балтики — через невелику ділянку берегової лінії навколо Санкт-Петербурга та анклаву Калінінграда, затиснутого між Литвою і Польщею. Якщо Росія нападе на країни Балтії, тепер оборону цих держав — на відміну від минулого — можна було б посилити за кілька годин повітрям і морем зі шведського острова-фортеці Готланд, який зараз є частиною території НАТО.

Але є ще одна безпрецедентна загроза, яка може виникнути за президентства Трампа. Можливо, Європа вперше з 1948 року не буде захищена США від загрози ядерної війни або ядерного шантажу з боку Кремля.

Це було б дуже серйозно, але вже існують засоби захисту Європи від російської ядерної загрози. Велика Британія і Франція є ядерними державами, що володіють значними арсеналами ядерної зброї. Ці арсенали, звісно, набагато менші, ніж у Росії, але вони все одно можуть спустошити Москву, Санкт-Петербург і більшу частину Росії так само, як Путін міг би зруйнувати Західну Європу. Нам і Франції необхідно буде розробити нову стратегію ядерного стримування для нашої власної безпеки і безпеки Європи загалом.

Уперше я ініціював переговори між Великою Британією і Францією про нашу спільну ядерну зброю, коли був міністром оборони на початку 1990-х років. Ці дискусії були розширені наступними урядами лейбористів і консерваторів з французькими колегами.

Тепер ми маємо працювати з Німеччиною та всіма нашими європейськими сусідами, щоб гарантувати, що, якщо Трамп знову стане президентом і здійснить свої заявлені погрози, об'єднана звичайна і ядерна зброя Європи зможе захистити демократію і свободу на континенті.

Перспектива Трампа знову стати президентом може виявитися всього лише поганим сном. Одного разу він був відкинутий американською громадськістю, але одного разу він і переміг. Черчилль сказав, що ви завжди можете розраховувати на те, що США вчинять правильно, коли вони випробують всі інші варіанти. Це, як і раніше, ймовірно, але це не точно. Якщо Трамп знову увійде в Овальний кабінет, це може обернутися кошмаром.

У Великої Британії були розбіжності з Європейським Союзом з багатьох питань, але коли справа стосується національної безпеки, інтереси Великої Британії збігаються з інтересами Європи загалом. Вони такі самі, якими були, коли ворогом був Наполеон, Кайзер або Гітлер. Разом ми збережемо нашу свободу.

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