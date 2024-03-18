Аеророзвідник замінив артилериста. Хто став найважливішим на полі бою останнім часом

Військовослужбовець Єгор Фірсов описує рутину сучасної війни, перебуваючи лінії фронту. Він показує, чому зараз найголовнішими фахівцями в армії стають аеророзвідники

Трошки вам про ситуацію на фронті.

Тут буде каша. Ну така вже змішана ситуація.

Почну з того, що ворог активно збиває fpv-дрони рушницями. В них працюють спецгрупи зі стволами, що стріляють дроб‘ю.

Паралельно може працювати рушниця РЕБа, що подавлює зв’язок дрону.

Це ніби незначний аспект.

Показовий він у тому, що ворог системний. Навіть орко-радянська армія підлаштовується і перебудовує структуру підрозділів під реалії на полі бою.

Точну цифру не скажу, але в нас вже сбили немало бортів. Цей факт навіть змусив нас змінювати тактику польотів.

Ще більше зараз зростає значення повітряної розвідки. В кого більше очей в небі, хто швидше обробляє інформацію — той і має перевагу. Чим далі літають ці "очі" — тим глибше можна сковувати противника.

Нажаль, у орків і тут перевага. Над позиціями вглиб 20 кілометрів скрізь висять ворожі крила. Що аналізують наші пункти, логістику, пересування і корегують вогонь.

Центральний боєць у цій війні — це вже не артилерист чи оператор ударного дрону. Це той боєць, який дає картинку куди саме в цю мить вести вогонь, бо в саме цю секунду працює ворог на умовному танку чи системі, що випускає ракети С300.

І через короткий час — інформація буде вже не актуальною.

Фактично, умовний аеророзвідник і керує боєм.

На лінії фронту - просто зараз

З огляду на це, ще важливішим стає тема системи управління.

Уявіть — на полі бою проходять десятки важливих процесів:

Безліч екіпажів працює з ударними дронами. Вони глушать один одного, перебивають канали. РЕБи наших підрозділів також впливають і на наші дрони — можуть глушити і наші пташки. В цей час працює багато розвідувальних дронів, можуть йти штурмові атаки ворога в десяти метрах від наших позиції. Може проходити пересування техніки ворога в кілометрах від позицій.

І усе це проходить в одну секунду.

І усім цим командиру треба управляти і приймати якісні рішення.

Вже пройшли часи командирів, які займають висоти, наочно дивляться на бій і криком роздають команди.

Ті командири, які впорядковують військові процеси на планшети і екрану, аналізують данні, — ті мають суттєву перевагу.

Нарешті активніше почали будувати лінії оборони. Тішить, коли бачиш, що їдуть "зуби дракона", ліс, інші бетонні споруди.

Усе це круто. Але поки дуже далеко від ідеалу.

Будувати треба постійно і всією країною. З кращими будівельними кампаніями. І фахівцями. І не думати, що можна двома інженерними ротами побудувати лінії оборони.

Вибачте за "все підряд".

Уся ця інфа не є секретом.

Просто хочеться, щоб усі максимально розуміли, що у нас відбувається.

Це важливо! Для нас в першу чергу.

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