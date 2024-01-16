2023-й – рік прориву для БПЛА. Як ЗСУ зробили дрони найважливішою зброєю війни
За минулий рік підрозділи БПЛА стали найважливішими в структурі ЗСУ — і дуже важливим чинником успіху. Військовослужбовець Єгор Фірсов розповідає, як вони живуть і завдають шкоди ворогові.
Мене зараз тішать деякі позитивні тенденції.
Перше — моральний дух у підрозділах ударних БПЛА на найвищому рівні. Це ті хлопці, які палять техніку, можуть наочно побачити свої результати, — це додає суттєвої мотивації. Результати своєї роботи ми можемо відправити друзям як свідчення, що на фронті ми були не дарма. Я й сам, коли зустрічаюся з кимось у тилу, із задоволенням відкриваю телефон із відео та фото й починаю в деталях усе розповідати.
Підрозділ БПЛА занурений у глибоку інтелектуальну роботу, і відверто — у наших ротах є більші можливості відновлюватися, ніж у піхотинців, що дає стабільний емоційний стан.
Другий момент — це те, що 2023 рік став роком технологічних проривів. У бригад з’явилися власні лабораторії, власні тактики застосовування БПЛА, ми самі виготовляємо антени, деякі розробляють власні системи РЕБ. Ми мріємо та на повному серйозі з аргументами сперечаємося, як у теорії застосувати дрон, щоб збити ворожий літак. Урешті ці дискусії та практика призведуть до практичних рішень. Хтось таки це зробить першим.
Коли на полі бою знаходиться "смачна" ціль, між підрозділами є запеклі перегони, хто ж таки уразить її першим. І круто, коли по ворожому танку в одну хвилину прилітає одразу три дрони від різних підрозділів.
Потім, правда, є суперечки, на кого все-таки це ураження записувати. Але то вже другорядне, нас це суттєво не бентежить.
Усі ці досягнення, звичайно, скоріше, усупереч обставинам. Просто війна та бідність змусила всіх бути творчими, щось вигадувати, урешті просто починати вчити фізику за 8-й клас.
Без жартів, один із наших командирів відділення майже кожен день відкриває лекції для дітей із фізики, щоб краще розуміти, як функціонує радіохвиля.
Потім Паха екзаменує і нас, ставлячи по ходу роботи різні запитання.
Усе це говорить, що десятки тисяч військовослужбовців понесуть цей досвід далі — учити інших, масштабувати виробництва, відкривати нові, можливо, такі, які будуть конкурентними у світі.
Це так вам пару слів, щоб бачили круті позитивні тенденції, а не концентрувалися виключно на "зраді".
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