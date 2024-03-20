Більше немає безрозсудного сексу. Чому сповільнюється зростання людства, а народжувати стали рідше

Народжуваність продовжує знижуватися в абсолютній більшості країн світу. Якщо так піде й далі, прогнозує письменник Ніл Фергюсон у колонці для Bloomberg, незабаром чисельність населення Землі піде на спад, до того ж різко.

Раніше ми уявляли собі людство, що населяє Всесвіт. У "Фундації" Айзека Азімова (1952) людство створило величезну багатопланетну імперію до 47 000 року. "У Галактиці було майже двадцять п'ять мільйонів населених планет, — писав Азімов. — Населення Трантора [імперської столиці]… значно перевищувало сорок мільярдів осіб".

У "Проблемі трьох тіл" Лю Цисіня (2006), навпаки, ми є космічною помилкою округлення, що готується до жахливого вторгнення трисолярців. Як ідеться в трейлері нового серіалу Netflix: "Вони наближаються, і ви нічого не можете зробити, щоб їх зупинити".

Коли Азімов народився 1920 року, населення планети становило близько 1,9 мільярда осіб. Коли він опублікував "Фундацію", воно становило 2,64 мільярда. До моменту його смерті 1992 року воно сягнуло 5,5 мільярда, що майже втричі більше, ніж під час його народження. Із огляду на те, що на момент висадки Христофора Колумба в Новому Світі налічувалося лише 500 мільйонів людей, поширення виду Homo Sapiens у сучасну епоху було разючим досягненням.

Не дивно, що деякі представники покоління Азімова стали боятися перенаселення й турбуватися через мальтузіанську пастку, що насувається. Це призвело до всіляких зусиль із пропаганди контрацепції та абортів, як описано в книзі Метта Коннеллі "Фатальна помилка: боротьба за контроль над населенням світу" (2008). Серед них була китайська політика однієї дитини, найжорсткіше втручання держави в репродуктивну поведінку людини за всю історію.

На перший погляд, ці зусилля виявилися повним провалом. Френк Нотстайн, демограф із Принстона, який став директором-засновником Відділу народонаселення ООН (UNPD), підрахував у 1945 році, що населення світу до 2000 року становитиме 3,3 мільярда осіб. Насправді воно перевищило 6,1 мільярда. Сьогодні воно оцінюється в більш ніж 8 мільярдів. Згідно з останнім прогнозом, медіанна оцінка UNPD полягає в тому, що до середини 2080-х років населення планети сягне 10,4 мільярда осіб, а до кінця століття верхня межа перевищить 12 мільярдів осіб.

Однак такий сценарій здається малоймовірним. Центр експертизи народонаселення та міграції Європейської комісії прогнозує, що чисельність населення світу сягне піку в 9,8 мільярда осіб у 2070-х роках. За даними Інституту показників і оцінки здоров'я, незалежної дослідницької організації, пік чисельності населення буде на нижчому рівні ще раніше — 9,7 мільярда людей у 2064 році.

Ключове слово — "пік". Майже всі демографи тепер розуміють, що ми, ймовірно, досягнемо піку людства в цьому столітті. Це відбувається не тому, що смертельна пандемія призведе до набагато більшого зростання смертності, ніж COVID-19, хоча таку можливість ніколи не можна виключати. І не тому, що UNPD включає у свою демографічну модель будь-який інший апокаліптичний сценарій, чи-то катастрофічну зміну клімату, чи-то ядерну війну.

Це просто тому, що в усьому світі загальний коефіцієнт народжуваності (ЗКН) — кількість живих дітей, яких середньостатистична жінка народжує за своє життя, — знижується з 1970-х років. В одній країні за іншою він опустився нижче за поріг 2,1 ("коефіцієнт заміщення", що враховує дитячу смертність і статевий дисбаланс), нижче за який чисельність населення неминуче скоротиться. Цей спад народжуваності в багатьох планах є найкращою тенденцією нашої епохи. І не тільки Ілон Маск стурбований тим, що "демографічний колапс потенційно є найбільшим ризиком для майбутнього цивілізації".

Зрозуміло, наш вид ще не закінчив розмножуватися. Але, цитуючи ООН, "більш ніж половина прогнозованого приросту населення світу в період із 2022 по 2050 рік, як очікується, буде сконцентрована лише у восьми країнах: Демократичній Республіці Конго, Єгипті, Ефіопії, Індії, Нігерії, Пакистані, Філіппінах і Об'єднаній Республіці Танзанія". Це пов'язано з тим, що вже "близько половини світового населення мешкає в країні або регіоні, де народжуваність протягом життя нижча за 2,1 народження на жінку".

Мало хто передбачав глобальний колапс народжуваності. І майже ніхто не очікував, що це станеться всюди. І я не можу пригадати жодного експерта, який би передбачав, наскільки низько вона опуститься в деяких країнах. За оцінками, у Південній Кореї загальний коефіцієнт народжуваності 2023 року становитиме 0,72. У Європі більше немає різниці між католицькими та протестантськими країнами. Поточний ЗКН в Італії (1,21) нижчий, ніж в Англії (1,44). Немає також різниці між християнською та ісламською цивілізаціями — тими великими історичними утвореннями, зіткнення яких непокоїли історика Самуеля Гантінгтона. Загальний коефіцієнт народжуваності в США зараз становить 1,62. Цей показник для Ісламської Республіки Іран становить 1,54.

За межами Африки: планета, що скорочується

Зрозуміло, час цього величезного демографічного переходу був різним. У США ЗКР упав нижче за 2,0 в 1973 році. У Великій Британії це сталося роком пізніше; в Італії — 1977 року. Країни Східної Азії не надто відставали: у Південній Кореї ЗКР був вищим за 2,0 до 1984 року; в Китаї — до 1991 року. Народжуваність довше залишалася високою в мусульманському світі, але в Ірані вона впала нижче за 2,0 уже 2001 року. Навіть в Індії ЗКР тепер упав нижче за 2,0.

Тільки в країнах Африки на південь від Сахари народжуваність залишається значно вищою за коефіцієнт заміщення. У ДРК, наприклад, середньостатистична жінка, як і раніше, народжує понад 6 дітей. Але й там народжуваність, як очікується, різко впаде в найближчі десятиліття. Глобальний ЗКР, згідно із середнім варіантом прогнозу ООН, упаде з 2,3 у 2021 році до 1,8 у 2100 році. Відмінності в оцінках того, коли ми досягнемо піку людства, багато в чому залежать від того, наскільки швидко, на думку демографів, скоротиться розмір сім'ї в Африці.

Глобальна дитяча криза

Які причини різкого падіння народжуваності? Одна з теорій, згідно зі статтею, що змушує замислитися, вiд Вольфганга Лутца, Вегарда Скірбекка та Марії Рити Теста, опублікованою 2006 року, полягає в тому, що "суспільства просуваються вгору за ієрархією потреб від фізичного виживання до емоційної самореалізації, і в міру цього вихованню дітей приділяють дедалі менше уваги, бо люди переслідують інші, індивідуалістичніші цілі… Люди знаходять інші способи знайти сенс життя". Інша інтерпретація від Рона Лестага зазначає, що народжуваність падає в міру зростання жіночої освіти й зайнятості.

За останнє століття, починаючи із Західної Європи та Північної Америки, зросла частка жінок, які здобули вищу освіту й кваліфіковану роботу. Поліпшення освіти також дало жінкам більшу автономію в стосунках, краще розуміння контрацепції та більший внесок у планування сім'ї. Багато хто вважав за краще відкласти материнство, щоб продовжити кар'єру.

Інший погляд на проблему полягає в тому, що після початкової фази "дітей на бавовняних фабриках" промислова революція знизила значення дітей як джерела некваліфікованої робочої сили. У міру економічного розвитку країн сім'ї більше вкладають у своїх дітей, надаючи їм кращу освіту, що збільшує витрати на виховання кожної окремої дитини.

Культурні зміни також зіграли свою роль. За оцінками одного дослідження, приблизно третина зниження народжуваності в США в період із 2007 по 2016 рік сталася через зниження кількості ненавмисних народжень. Моє покоління — бебі-бумери — було більш імпульсивним і безрозсудним щодо сексу. Навпаки, на думку психологинь Брук Веллс і Джин Твендж, у міленіалів у середньому менше сексуальних партнерів, ніж у нас. Аналіз відповідей на Загальне соціальне дослідження 2020 року виявив вищі показники сексуальної пасивності серед останньої групи молодих людей у віці від 20 до 24 років, ніж серед їхніх попередників, які народилися в 1970-х і 80-х роках. У період із 2000-02 по 2016-2018 роки частка чоловіків у віці від 18 до 24 років, які повідомили, що в них не було сексуальної активності минулого року, збільшилася з 19% до 31%.

Той факт, що зниження сексуальної активності найвираженіше серед студентів і чоловіків із нижчими доходами, які працюють неповний робочий день або взагалі не працюють, дає змогу припустити, що зниження сексуальної активності зумовлене економічно. Однак інші можливі пояснення включають "стрес і зайнятість сучасного життя", наявність "онлайн-розваг, що можуть конкурувати із сексуальною активністю", підвищений рівень депресії та тривоги серед молодих людей, згубний вплив смартфонів на реальних людей і відсутність привабливості для жінок "знайомства".

Найостанніша версія Національного дослідження сексуальних стосунків і способу життя Великої Британії виявила таке ж помітне зниження частоти сексу в Британії. Повернення принципу "Ніякого сексу, будь ласка, ми британці" здебільшого зачіпає подружні або співмешканські пари та, згідно з ретельним аналізом, проведеним у The British Medical Journal, найімовірніше, пов'язане з "появою iPhone у 2007 році та глобальною рецесією 2008 року".

Ще одним ключовим чинником зниження народжуваності стало зниження релігійності. Використовуючи дані Всесвітнього дослідження цінностей, ми можемо виявити чітку кореляцію між зростанням секуляризації та зменшенням розміру сім'ї. Дивовижна історична аномалія — раннє зниження народжуваності у Франції кінця XVIII століття, описане французьким демографом Альфредом Сові як "найважливіший факт" історії його країни, — було правдоподібно пояснене розвитком світського мислення, а отже, і практики контрацепції, після релігійних змагань двох попередніх століть.

Фертильність іноді може знову підвищитися. За даними опитування, багато жінок хотіли б мати більше дітей. У країнах із низькою народжуваністю, згідно з дослідженням Фонду народонаселення ООН, проведеним 2019 року, існує "великий розрив між прагненням до народжуваності в молодшому віці й досягненням народжуваності в пізнішому віці, що свідчить про те, що багато жінок, чоловіків і пар стикаються з перешкодами в реалізації своїх планів щодо народжуваності".

Те, що головною перешкодою є передбачувані економічні витрати великої сім'ї, підтверджується тим фактом, що багато хто з найуспішніших жінок-професіоналок мають більш ніж двох дітей. За словами Моше Хазана та Хосні Зоабі, "перехресний зв'язок між народжуваністю й освітою жінок у США останнім часом набув U-подібної форми… Замінюючи свій час ринковими послугами з виховання дітей і ведення домашнього господарства, високоосвічені жінки можуть мати більше дітей і працювати довше".

Але не кожна може бути супермамою з командою хатніх робітниць і няньок. Чи можуть уряди зробити що-небудь, щоб знову підвищити народжуваність за всіма напрямами? Вони, звичайно, намагаються. Із 1970-х років кількість країн, які прагнуть підвищити народжуваність за допомогою різних державних стимулів, зросла приблизно в п'ять разів. Але я не знаю прикладів, у яких така політика дійсно спрацювала б. Протягом багатьох років президент Володимир Путін закликав росіян народжувати більше дітей, щоб запобігти депопуляції величезної федерації, якою він керує. Хоча народжуваність у Росії зросла за десятиліття після 2000 року, ЗКР так і не наблизився до 2, а знову впав до 1,5.

Те, що Муссоліні називав "битвою за народжуваність", є програшним актом. Глобальна тенденція полягає в полегшенні абортів. (За останні 30 років понад 60 країн змінили свої закони про аборти. Усі, крім чотирьох — США, Сальвадору, Нікарагуа та Польщі, — полегшили доступ до абортів). Дедалі більше країн дозволяють евтаназію та/або самогубство з її допомогою. Середня кількість сперматозоїдів за 50 років впала більш ніж на 50%. Ніхто точно не знає, чому, але основними версіями є погана їжа, погане повітря та поганий спосіб життя. Книжка "Як людство обрало вимирання" буде цікавим чтивом, якщо хто-небудь ще її напише.

Пів століття тому нас турбувала "Демографічна бомба" (назва бестселера Пауля Ерліха 1968 року). Тепер, коли ми можемо побачити "пік людяності" за життя наших дітей — імовірно, у 2060-х роках, — чому не всі зітхають із полегшенням? Я можу назвати три причини.

По-перше, розвинені країни, де вже спостерігається скорочення населення, вважають наслідки обмеження народжуваності досить сумними: низьке економічне зростання, порожні школи, переповнені будинки для людей похилого віку, загальна відсутність юнацької життєвої сили.

По-друге, оскільки падіння народжуваності відбулося пізніше на Близькому Сході й у Північній Африці та ледь розпочалося в країнах Африки на південь від Сахари, ми бачимо різкий зсув глобального демографічного балансу на користь людей із темнішою пігментацією — як шотландець, що одружився із сомалійкою, я роблю свій внесок у цю тенденцію. Багато хто з них — мусульмани. Це турбує представників переважно білих і переважно християнських народів, які домінували у світі приблизно з 1750 по 2000 рік.

По-третє, народи з найвищою народжуваністю здебільшого живуть у бідних місцях, які зміна клімату й збройні конфлікти роблять ще менш привабливими. Тому вони переміщуються, якщо можуть, через Північну Африку чи Західну Азію в Європу чи через Мексику в США або значною мірою залучаються до насильницької діяльності (злочинність чи тероризм), від якої вони не можуть втекти.

Усе це підвищує ймовірність проведення правої політики в розвиненому світі (за це голосують люди похилого віку, і їхня чисельність перевищує молодь), більше конфліктів (кордони неможливо серйозно захистити, принаймні без загрози насильства), швидше поширення інфекційних патогенів і відсутність ефективних спроб розв'язати проблему клімату.

Проте імміграція, як і раніше, видається елітам Північної Америки та Європи найпростішим вирішенням проблеми падіння народжуваності. Саме тому в країнах із високим рівнем доходу в період із 2000 до 2020 року внесок чистої міжнародної міграції в приріст населення перевищив співвідношення народжуваності й смертності. Якими будуть геополітичні наслідки масової міграції, залишається тільки здогадуватися. Деякі росіяни стурбовані тим, що китайці будують плани на свою велику євразійську імперію на схід від Уралу. Це здається малоймовірним, якщо населення Китаю скоротиться вдвічі в період до 2100 року. Проблема Китаю — не нестача місця, а надлишок порожніх багатоквартирних будинків.

Обмірковуючи ці й інші сценарії, більшість експертів ледве розуміє, що коли людське населення почне зменшуватися, воно робитиме це не поступово, а майже так само різко, як колись воно зросло. "Людство не досягне плато, а потім стабілізується, — пише Дін Спірс у газеті "Нью-Йорк Таймс". — Розпочнеться безпрецедентний спад… Якби рівень народжуваності у світі [після 2100 року] був таким самим, як у Сполучених Штатах сьогодні, тоді чисельність світового населення впала б із пікового рівня приблизно в 10 мільярдів осіб до [менш ніж] 2 мільярдів приблизно 300 років по тому, можливо, протягом 10 поколінь. І якби розміри сімей залишалися невеликими, ми б продовжували скорочуватися".

Проблема в тому, що цей стрімкий спад настане надто пізно, щоб запобігти катастрофічним наслідкам зміни клімату, яких багато хто сьогодні боїться — і які є ще однією причиною, через яку люди тікатимуть із Африки й через яку молоді люди в Європі кажуть, що в них буде мало (або взагалі не буде) дітей.

Тому підхожою науковою фантастикою для читання є не Азімов, не Лю Цисінь. Натомість почніть із "Останньої людини" Мері Шеллі (1826), у якій нова "чорна смерть" знищує все людство, крім одного нещасного екземпляра. Потім зверніться до книги Маргарет Етвуд "Орикс і Деркач" (2003), у якій збита з пантелику "Снігова людина" — одна з небагатьох, хто вижив у світі, зруйнованому глобальним потеплінням, нерозважливою генною інженерією і деструктивною спробою скорочення чисельності населення, яка призвела до катастрофічних наслідків.

Тим, хто, як Ілон Маск, усе ще мріє побудувати галактичну імперію Азімова, важко змиритися з такими баченнями вимирання людства. Він та інші пливуть проти течії, продукуючи в п'ять чи шість разів більше потомства, ніж середній самець. Але реальність така, що глобальний ЗКН нижче за 2,1 — потужніша історична сила, ніж навіть плідний пан Маск. Це наближається. І ми нічого не можемо зробити, щоб зупинити його.

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