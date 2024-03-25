Пальне дорожчає. Чи дійсно підвищення акцизів — це вимога ЄС

Уряд вкотре вирішив підвищити акцизи на пальне, мотивуючи це дотриманням умов щодо входження до ЄС. Експерт із податкових питань В'ячеслав Черкашин стверджує, що нічого такого Європа від України ніколи не вимагала

Податковою топновиною став урядовий законопроєкт про черговий перегляд (у бік збільшення, зрозуміло) акцизів на пальне. Задля підстав для вибуху ставок уряд вказує необхідність "наближення національного законодавства до законодавства Європейського Союзу, що є наразі актуальним з огляду на отримання Україною статусу країни-кандидата на членство у ЄС" та "приведення розмірів ставок акцизного податку на пальне до мінімальних рівнів таких ставок, встановлених в ЄС".

Після таких "залізобетонних" аргументів пересічний громадянин, радше за все, вважатиме підняття акцизів на паливо правильним та неминучим з огляду на необхідність виконання країною своїх зобов’язань в межах Угоди про асоціацію з ЄС ("УА") та як безперечну вимогу з підтвердження Україною свого статусу країни-кандидата у члени ЄС (так звані "7 критеріїв на вступ").

Проте, запропоноване урядом зростання акцизів на 2024-2028 роки не стосується ані першого документу ("УА"), ані другого ("7 критеріїв"). Інакше кажучи, не відповідає дійсності та є грубою маніпуляцією. Строки імплементації положень Директиви Ради 2003/96/ЄС, що як раз містить мінімальні рівні ставок на паливо (у ANNEX I), визначено "УА" як "поступово, виходячи із майбутніх потреб України" (дивимось Додаток XXVIII). Тобто, там взагалі нічого про 2028 рік, що раптом став цільовим для досягнення мінімального рівня ставок (або будь-який інший рік). А у семи критеріїв, які були встановлені Україні Єврокомісією для отримання статусу кандидата на вступ до ЄС, повна порожнеча про податки, тим паче щодо підняття акцизного податку на пальне.

На превеликий жаль, з середини 2022 року влада у податковій сфері говорить мовою брехні (перекручень), наче саме вона стає головним принципом оподаткування, замість справедливості, нейтральності та стабільності.

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