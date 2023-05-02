Верховна Рада офіційно визнала рашизм державною ідеологією Росії та звернулася до ООН

Депутати закликали європейські інституції, ООН та уряди і парламенти іноземних держав підтримати ініціативу.

Депутати Верховної Ради України ухвалили заяву, в якій офіційно визнали державну ідеологію Росії як радикальну ідеологію рашизму. Відповідне рішення підтримав 281 народний депутат. Подробиці 2 травня повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

Парламентарі звернулися до міжнародних організацій з проханням підтримати їхню заяву. ООН, ЄС та уряди демократичних країн отримають відповідне звернення.

"Важливе рішення! Треба називати речі своїми іменами", – зазначив Гончаренко.

Голосування за визнання рашизму державною ідеологією Росії Фото: Telegram/Олексiй Гончаренко

Він наголосив, що у заяві парламенту йдеться про звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав. Українські депутати закликали світ підтримати засудження ідеології, політики та практики рашизму, який завдав стільки горя та страждань українському народу.

Гончаренко додав, що у квітні минулого року він подавав законопроєкт щодо заборони рашизму. Постанова тепер була проголосована народними депутатами.

Нагадаємо, 17 березня російське видання "Медуза" повідомило, що очільник Кремля Володимир Путін під час наступної кампанії нав'язуватиме виборцям почуття обов'язку перед державою, а також намагатиметься робитиме ставку на риторику про "моральну перевагу" РФ над іншими країнами. Ймовірно, передвиборча кампанія диктатора будуватиметься на основі "ідеології консерватизму". Журналісти заявили, що "консервативну націоналістичну ідеологію" для передвиборчої кампанії представники президента РФ почали опрацьовувати ще наприкінці травня 2021 року, ще до повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді в АП РФ вирішили, що тема "антизахідного консерватизму" має витіснити просування ідей "русского мира" у риториці чиновників та пропагандистів.