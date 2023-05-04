Візит у "недоречний день": лідер партії фермерів у Нідерландах відмовилася слухати Зеленського

Глава аграрної партії Каролін ван дер Плас проігнорує виступ президента України у парламенті. За її словами, 4 травня голландці вшановують пам'ять загиблих у Другій світовій війні, а візит Володимира Зеленського – не головна подія.

Лідер партії BoerBurgerBeweging (рух фермерів та громадян, аграрна політична партія — ред.) у Нідерландах Каролін ван дер Плас не слухатиме виступ президента України Володимира Зеленського в парламенті. Про це політик написала у Twitter 4 травня.

У Нідерландах 4 травня вшановують пам'ять громадянських і військових, які загинули під час Другої світової війни, наголосила голова партії.

За її словами, сьогодні — єдиний день року, коли ми згадуємо "наших загиблих на війні".

"Один день. Це має бути головним 4 травня, а не Зеленський! Те, що його візит має відбутися саме зараз, я вважаю недоречним. Я поінформувала голову Палати представників на початку цього тижня, що не буду присутня на зустрічі з Зеленським", – заявила Каролін ван дер Плас.

Каролін ван дер Плас не буде на виступі Володимира Зеленського

У 2023 році партія BoerBurgerBeweging перемогла на виборах майже у всіх провінціях країни.

Інші депутати не погодилися із ван дер Плас. Представник Народної партії за свободу та демократію Рубен Брекельманс називає бойкот візиту глави дружньої держави не дуже далекоглядним кроком.

"Я нагадаю, що у російсько-українській війні загинули 196 голландців у рейсі MH-17. Україна є жертвою найбільшого конфлікту в Європі після Другої світової війни", — додав політик.

А член Палати представників Нідерландів Ліана ден Хан вважає чудовим візит Володимира Зеленського саме 4 травня.

"Ми можемо разом подумати про те, наскільки важливими є свобода і демократія. В Україні люди віддають життя за свою країну і народ, як це робили ми. Нідерланди відрізняються солідарністю та людяністю", — зауважила вона.

Візит Зеленського до Нідерландів: головні плани президента

Президент України прилетів до Нідерландів із фінської столиці Гельсінкі. Видання RTL Nieuws уточнює, що глава держави виступить у Гаазі з промовою "Немає миру без справедливості для України".

У планах українського президента — зустріч із прем'єр-міністром Марком Рютте та міністром оборони Кайсою Оллонгрен.

Начальник поліції Амстердама Френк Паау сказав, що Зеленський не буде на Дні національної пам'яті на центральній площі Дам в Амстердамі з міркувань безпеки. Зазвичай у день пам'яті там збирається багато людей.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський має намір прилетіти до Німеччини 13 травня. Поліцейські готують серйозну операцію щодо безпеки українського лідера.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв 3 травня заявив про необхідність фізичного усунення президента України. Колишній президент Росії так відреагував на нібито атаку українського дрона на Кремль.