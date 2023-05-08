Україна 9 травня відзначатиме нове свято: Зеленський підписав указ (відео)

Окрім святкування 9 травня Дня Європи, глава держави також хоче встановити 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом. Відповідний законопроєкт він уже вніс до Верховної Ради.

З 2023 року в Україні 9 травня відзначатимуть нове свято – День Європи. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні у понеділок, 8 травня.

За словами глави держави, він підписав указ про встановлення 9 травня нового свята – Дня Європи. Також Зеленський подав до парламенту законопроєкт, який встановлює 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Глава держави наголосив, що так хоче повернути Україні чесну історію без ідеологічних домішок.

"Саме 8 травня більшість народів світу згадують велич перемоги над нацизмом. Саме 8 травня світ вшановує пам'ять усіх, чиє життя забрала війна. Саме 8 травня набув чинності Акт про беззастережну капітуляцію Вермахту", — сказав Зеленський.

Президент України додав, що Україна ніколи не забуде внесок свого народу у перемогу над нацизмом. Мало того, Київ нікому не дозволить брехати, ніби перемога в тій війні могла відбутися і без будь-якої країни чи народу.

Також Володимир Зеленський пообіцяв, що у нашої країни незабаром з'явиться ще одне свято – День перемоги України, яке ЗСУ наближають разом із європейськими країнами.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 9 травня Дня Європи

Володимир Зеленський у своєму відеозверненні також сказав, що вже підписав указ про відзначення 9 травня історичної єдності України з іншими європейськими державами, які побороли нацизм.

"Сьогодні єдність на нашому континенті наближає нас до святкування першого дня нашого миру. І правильно разом з усією вільною Європою відзначатиме День Європи", — сказав український лідер.

Зазначимо, що День Європи – це свято, яке відзначається 9 травня у Європейському Союзі та інших країнах як святкування миру та єдності на континенті.

День Європи разом із єдиною валютою (євро), прапором та гімном є символом ЄС з 1985 року. Раніше на європейському рівні День Європи відзначався 5 травня, але тепер ця дата залишилася лише щорічною згадкою про заснування Ради Європи.

Цього дня проводять освітні заходи про Європейський Союз, культурні та творчі ініціативи, виступають на підтримку європейської інтеграції, відбувається вручення відзнак чи премій. Прапор відіграє важливу роль у спільних урочистостях як ще один символ.

Нагадаємо, Україна — це єдина держава, яка, не бувши членом Євросоюзу, відзначає на державному рівні День Європи. Вперше заходи, присвячені цьому дню, проводились у 2003 році.

ЗМІ також писали про те, що 21 квітня 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Ради з відновлення України. Керують новоствореним органом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.