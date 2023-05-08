Непохитна підтримка ЄС: Урсула фон дер Ляєн відвідає Київ у свято Дня Європи (відео)

Голова Європарламенту має намір розділити з українцями нововведене свято історичної єдності країн Європи, які перемогли нацизм.

У вівторок, 9 травня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибуде з офіційним візитом до Києва, де планує провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Про це у понеділок, 8 травня, стало відомо від офіційної пресслужби Європейської комісії.

"У День Європи, 9 травня, президентка фон дер Ляєн відвідає Київ, де зустрінеться з президентом Зеленським, щоб підтвердити непохитну підтримку України з боку ЄС", — зазначено у повідомленні відомства у Twitter.

Нове свято — День Європи

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні також сказав, що вже підписав указ про святкування з 9 травня 2023 року в Україні нового свята – Дня Європи. Це свято, за словами гаранта, символізуватиме історичну єдність України з іншими європейськими державами, які побороли нацизм.

Також нагадаємо, у понеділок, 8 травня, президент Зеленський повідомив, що хоче запровадити 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом. Відповідний законопроєкт він вже направив до Верховної Ради.

На початку лютого президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту до Києва запевнила, що Україна обов'язково стане членом Європейського союзу. На той момент у Європарламенті ухвалили спільну резолюцію про членство України в ЄС, яку затвердили 489 депутатів Європарламенту.