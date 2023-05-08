Голову Київської облради Наталію Гунько відправили у відставку: всі подробиці

За інформацією пресслужби відомства, чиновниця "вкотре проігнорувала" засідання та не надала колегам звіт про свою роботу за 2022 рік.

Депутати відправили достроково у відставку голову Київської обласної ради Наталію Гунько. За відповідне рішення віддали 67 голосів. Про це йдеться в пресрелізі Київської облради 8 травня.

За інформацією відомства, 8 травня депутати мали заслухати звіт від Наталії Гунько, проте вона "вкотре проігнорувала засідання" та не з'явилася на нього.

Ще 27 квітня виконавчий апарат облради зареєстрував пропозицію, де йшлося про обговорення питання її звільнення через незадовільне виконання повноважень. Однак спочатку вона мала підготувати спеціальний звіт про свою роботу у 2022 році.

"Із огляду на те, що Наталія Гунько не написала заяву на звільнення, відбулося таємне голосування, під час якого 67 із 74 підтримали її відставку", — йдеться в повідомленні.

Тимчасово обов'язки голови Київської обласної ради були покладені на першого заступника — Ярослава Добрянського.

Реакція Наталії Гунько на звільнення

На момент публікації матеріалу ексглава Київської обласної ради не прокоментувала своє звільнення. Остання публікація на цю тему з'явилася в неї у соціальних мережах ще 1 травня.

За її словами, в інтернеті поширюють неправдиву інформацію про те, що вона сама ухвалила рішення залишити посаду, але це не відповідає дійсності.

"Офіційно заявляю, що вся подібна інформація — це маніпуляції тих політичних сил, які, попри воєнний стан у країні, намагаються всіма доступними методами здійснити переворот в обласній раді", — йдеться в повідомленні.

Наталія Гунько: що про неї відомо

Посаду голови Київоблради вона отримала 27 квітня 2021 року, оскільки була єдиною кандидаткою на цю посаду. Інші фракції з невідомих причин не стали висувати свої кандидатури.

У минулому її було обрано депутаткою обласної ради від Радикальної партії Олега Ляшка.

Депутати відправили у відставку голову Київської облради Фото: Facebook

Її чоловіком є депутат Анатолій Гунько, який у 2020 році також висував свою кандидатуру на виборах від партії "Слуга народу" в Чернігівській області.

Нагадаємо, 1 серпня 2022 року на "слугу народу" Анатолія Гунька склали адміністративний протокол за корупцію. Здійснене порушення було ще до початку повномасштабної війни. Депутат отримав нібито від свого помічника в подарунок годинник марки Breguet вартістю понад $10 тис.