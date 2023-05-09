"Рада повернутися до Києва": голова Єврокомісії приїхала в Україну (фото)

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що українська столиця зараз — найвдаліше місце для того, щоб відсвяткувати День Європи, оскільки українці щодня захищають не лише свою країну, а й європейські цінності.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок, 9 травня, приїхала до Києва. Про це політикиня написала на своїй сторінці у твіттері.

"Рада повернутися до Києва. Де щодня захищають цінності, які нам важливі", — зазначила фон дер Ляєн у соцмережі.

Глава Єврокомісії додала, що Київ сьогодні — найкраще місце для святкування Дня Європи.

Крім того, політикиня подякувала президенту України Володимиру Зеленському за рішення зробити 9 травня в Україні державним святом на честь Дня Європи.

Нагадаємо, у понеділок, 8 травня, стало відомо, що Урсула фон дер Ляєн відвідає Київ у свято Дня Європи. Під час цієї ділової поїздки політикиня висловила намір зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським і обговорити першочергові питання, що накопичилися.

Також 8 травня стало відомо, що Україна 9 травня відзначатиме нове свято. За словами глави держави, він підписав указ про встановлення 9 травня нового свята — Дня Європи. Також Зеленський подав до парламенту законопроєкт, який встановлює 8 травня Днем пам'яті й перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.