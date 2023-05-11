Путін не боїться: у Росії існує кілька протестних гілок, але для України вони деструктивні, — експерт

На думку політолога Тараса Чорновіла, у Росії розвивається протестний рух, який складається з футбольних фанатів, націоналістів, анархістів та інших груп людей, що ненавидять Путіна за те, що він розвалює країну.

Ліберали, які виїхали з Росії, опозиціонери, які сидять у РФ за гратами, та диверсанти різних течій — всі вони хоча і виступають проти президента Володимира Путіна, але не є союзниками України. Про це у коментарі Фокусу 11 травня сказав політолог Тарас Чорновіл.

"Перш за все гнилі ліберали, які або виїхали й намагаються зберегти Росію, посунувши Путіна, або залишилися всередині країни та вважають своїм головним завданням — зробити якусь заяву, дістати 7-8 років тюрми та сидіти їх, вважаючи, що вони великі герої", — пояснює він.

За словами Чорновіла, така "ліберальщина" є абсолютно нейтральним засобом протесту, якого у Путіна не бояться.

"А є деструктивна частина. Наприклад, Ілля Пономарьов, який пробує зобразити імітацію великого потужного скоординованого партизанського руху у РФ. Такого немає. Але сам факт, що про це говорять, наводить страх на російський істеблішмент: війна перейде на територію Росії, почнеться партизанська, а потім і громадянська", — підкреслив він.

Але при цьому Чорновіл все-таки впевнений, що на території Росії розвивається диверсійний рух.

"До нього можна зараховувати людей з достатньо радикального середовища: футбольні фанати, націоналісти, анархісти, анархо-синдикалісти, расисти. Вони всі дуже різні. Всі вони ненавидять Путіна за те, що він розвалює Росію. Наприклад, частина ненавидять його з чисто расистських позицій, тому що "він віддав Росію чеченам, мусульманам, мечеті відкривають, храми закривають", — зазначив політолог.

Нагадаємо, 6 травня, в районі села Піонерське біля Нижнього Новгорода була підірвана автівка з пропагандистом Захаром Прилєпіним. Російський опозиціонер Ілля Пономарьов заявив, що Прилєпіна підірвали активісти "Національної республіканської армії". До того він говорив, що знає, хто вчинив атаку безпілотників на Кремль.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Диверсійна діяльність чи партизанська війна: хто стоїть за вибухами у РФ".