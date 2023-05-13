Зеленський подарував Папі Римському ікону, намальовану на залишках бронежилету

Розмова Папи Римського з президентом України Володимиром Зеленським тривала 40 хвилин. Зустріч відбулася у залі Павла VI.

У Ватикані відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Папи Римського Франциска, повідомляє Sky TG24.

Глава української держави подарував понтифіку ікону Мадонни, написану на залишках бронежилету.

Папа Римський, у свою чергу, подарував Володимиру Зеленському невелику скульптуру у вигляді оливкової гілки – символу миру.

Папа Франциск запевнив Володимира Зеленського у своїх постійних молитвах про мир в Україні. Співрозмовники зійшлися в думках щодо постійної необхідності продовжувати надавати гуманітарну допомогу населенню України, і Папа Римський наголосив, зокрема, на необхідності "жестів гуманності" щодо найбільш уразливих, безневинних жертв конфлікту.

Папа Франциск запевнив Володимира Зеленського у своїх постійних молитвах про мир в Україні Фото: president.gov.ua

Ще одним подарунком Папі стала картина "Втрата, 2022-58" художника Олексія Ревіки – уродженця окупованого нині Мелітополя. Робота – частина серії "Червона лінія", яка ілюструє найгостріші моменти війни в Україні, її "червоні лінії", які постійно перетинає Росія.

Фото: president.gov.ua

Раніше того ж дня президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою і з головою італійського уряду Джорджією Мелоні.

Нагадаємо, що Папа Римський був здивований тим, що ніхто не знає про "миротворчу місію" Ватикану по Україні. Повідомляється, що автори ініціативи, спрямованої на мирне врегулювання, впевнені в її успіху. Але деталі проєкту наразі невідомі.

За словами Папи Франциска, він обговорював становище в Україні з угорським прем'єром Віктором Орбаном та митрополитом РПЦ Іларіоном.