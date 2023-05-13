Лукашенка привезли до президентської клініки під Мінськом, — ЗМІ (фото)

Політик прибув до клініки о 19:00. Перед цим усі в'їзди до Республіканського клінічного медичного центру були заблоковані.

Лідера Білорусі Олександра Лукашенка екстрено госпіталізували. Інформація про це з'явилася у Телеграм-каналі проєкту "Мотолько Помоги" у суботу, 13 травня.

За інформацією Телеграм-каналу, приблизно о 19:00 Лукашенка доправили до Республіканського клінічного медичного центру, який розташований на березі водосховища Дрозди.

За інформацією джерел, Олександр Лукашенко прибув до клініки, яка розташована на березі водосховища Дрозди

Про госпіталізацію політика повідомляє і "Єврорадіо". Журналісти медіа пишуть, що кортеж президента Білорусі прибув на територію медичного центру Управління справами у Ждановичах. Через це всі в'їзди до клініки було заблоковано. Їх відкрили лише після того, як політик увійшов до будівлі, а його кортеж залишив територію медичного закладу.

З чим саме Олександр Лукашенко звернувся за допомогою до медиків, ЗМІ не уточнюють.

Кортеж президента Білорусі прибув на територію медичного центру Управління справами у Ждановичах. Через це всі в'їзди до клініки було заблоковано

Інформації від пресслужби президента Білорусі щодо цього немає. Зауважимо, що президентська пресслужба також ніяк не прокоментувала, що вже на початку травня Лукашенко скасував усі публічні заходи. А під час святкування Дня перемоги у Москві 9 травня не залишився на обід у Володимира Путіна, куди його запросили.

Нагадаємо, 13 травня ЗМІ дізналися, на що може бути хворий лідер Білорусі Олександр Лукашенко. Інформатори, з якими журналісти медіа поговорили на правах анонімності, стверджують, що лідер Білорусі може хворіти на вірусне захворювання. Також проблеми зі здоров'ям почалися й у найближчого оточення Олександра Лукашенка.

12 травня Фокус писав про те, хто може прийти до влади у Білорусі після смерті Олександра Лукашенка. Для цього журналісти видання поговорили з політичними аналітиками щодо можливих сценаріїв розвитку подій.