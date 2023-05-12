Зміни в Білорусі. Чим хворіє Лукашенко та хто може отримати владу після нього, — експерти

Погане самопочуття Олександра Лукашенка під час параду в Москві викликало широке обговорення стану його здоровʼя. Фокус спитав у експертів, що відбуватиметься в Білорусі, якщо політик не зможе керувати країною, та хто такі Наталя Кочанова, Олександр Вольфович та Роман Головченко, які можуть очолити РБ.

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Після параду на Червоній площі в Москві ЗМІ широко обговорювали тему поганого самопочуття Олександра Лукашенка. На опублікованих відео видно, що білоруський політик не зміг пройти 300 метрів для покладання вінка до могили Невідомого солдата. Крім того, він не відвідав обід глав країн, які приїхали до Москви, а відразу вилетів до Мінська.

Фокус поговорив із Павлом Латушком, заступником голови Перехідного кабінету Білорусі й ексміністром культури РБ, та Ігарем Тишкевичем, політичним аналітиком, про можливі сценарії розвитку подій.

Наступник Лукашенка: Кочанова, Вольфович чи Головченко?

Павло Латушка підкреслює: очікувати, що Олександр Лукашенко добровільно відмовиться від своєї посади — навіть через стан здоровʼя, не варто.

"Лукашенко — це людина, яка до останнього дня свого життя триматиметься за найдорожче, що в нього є, — за владу. Він ніколи не відмовиться від неї. Тому ми можемо розглянути лише сценарій у випадку його смерті", — коментує представник демократичних сил Білорусі.

Павло Латушка впевнений: Кремль зараз не став би труїти Лукашенка Фото: Скрін відео

За Конституцією РБ відсторонення від влади через стан здоровʼя президента дійсно можливе, але в реальності Лукашенко такого не допустить, впевнений і Ігар Тишкевич.

За словами експертів, подальша ситуація напряму залежатиме від обставин на той момент, коли це станеться.

"Якщо ми говоримо про сьогодні — коли Росія продовжує свою агресію проти України й контрнаступ ЗСУ ще не почався, — то Москва докладе всіх можливих зусиль для того, щоб залишити Білорусь під своїм контролем так само як це відбувається зараз", — пояснює Латушка.

Як підкреслює представник Перехідного кабінету, угрупування, що згуртувалось навколо Лукашенка, не є ані політичною елітою, ані добре організованою структурою. Проте ці люди точно хочуть утримати владу у своїх руках, тому що розуміють — в іншому випадку їм доведеться відповідати за скоєні злочини проти власного народу та народу України.

Ігар Тишкевич зазначає, що розвиток подій в Білорусі залежатиме від обставин на той момент

У випадку смерті Лукашенка на його місце претендують дві людини — голова Ради Республіки Національних зборів Білорусі Наталя Кочанова й державний секретар Ради безпеки РБ Олександр Вольфович.

"Чому я розглядаю саме ці дві постаті? Тому що вони входять до Ради безпеки, яка фактично стане органом управління у Білорусі у критичній ситуації, тобто після смерті Лукашенка, під час умовного перехідного періоду", — пояснює Латушка.

Аналітик Ігар Тишкевич своєю чергою зауважує, що у випадку смерті Лукашенка його обовʼязки до наступних виборів можуть виконувати або Наталя Кочанова, або прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко.

"Тут питання не в прізвищі, а в конфігурації сил — яка група впливу буде потужнішою на той момент, коли це вирішуватиметься", — коментує він питання наступника Лукашенка.

За словами експерта, мова йде і про бізнес-групи, і про аграріїв, і про силовиків, але все залежатиме від багатьох факторів, зокрема структури контактів з Китаєм, Індією тощо.

Лукашенко триматиметься за владу до останнього, говорять експерти Фото: president.gov.by

Наталя Кочанова

Наталя Кочанова

З 2016-го по 2019 рр. очолювала Адміністрацію президента Республіки Білорусь. З 2019 року — голова Ради Республіки Національних зборів РБ, перша жінка на цій посаді.

"Це людина проросійських поглядів, що знаходиться під заступництвом [Валентини] Матвієнко, голови Ради Федерації Федеральних Зборів Росії", — пояснює Латушка.

Він нагадує, що Кочанова відвідувала Москву з офіційними візитами, зустрічалась з міністром іноземних справ РФ Сергієм Лавровим, а Матвієнко подарувала їй портрет з зображенням самої білоруської діячки.

Олександр Вольфович

Олександр Вольфович

Білоруський генерал-лейтенант, що з 26 січня 2021 року обіймає посаду держсекретаря Радбезу Білорусі.

Вольфович закінчив Московське вище загальновійськове командне училище та Військову академію Генерального штабу Російської Федерації.

"Олександр Вольфович є агентом впливу Кремля як людина, яка перш за все здатна контролювати саме силовий блок в Білорусі. І в критичній ситуації білоруські силовики швидше будуть готові довіритися саме військовій людині", — коментує представник демократичних сил.

Латушка впевнений, що постать Вольфовича може задовольнити Кремль як наступника Лукашенка. Хоча також можливий варіант, коли на вимогу Москви білоруський генерал підтримає Кочанову, яка очолить країну на час перехідного періоду. При цьому де факто контролювати ситуацію в Білорусі буде саме Вольфович.

Роман Головченко

Роман Головченко з дружиною

Призначений прем'єр-міністром Білорусі у червні 2020 року. До цього був послом РБ в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Восени минулого року онлайн-проєкт Media IQ визнавав Головченко лідером за кількістю виступів на білоруському ТВ. Наприклад, у жовтні йому надали слово у 22 із 512 сюжетів. В тому ж місяці він встиг відвідати РФ, Вірменію та Казахстан.

Микола Лукашенка на чолі РБ: це можливо?

Протягом 2020 року в українських ЗМІ вийшов ряд матеріалів й відеосюжетів, присвячених молодшому сину Александра Лукашенка Миколаю, якому на той момент ледве виповнилось 16 років. Журналісти припускали, що білоруський політик готує його як свого спадкоємця.

Кілька років тому українські ЗМІ писали, що Лукашенко готує молодшого сина як свого наступника Фото: rusdialog.ru

У звʼязку із хворобою Лукашенка в соцмережах знов заговорили про те, чи не захоче Кремль зробити ставку на молодшого й поставити його своєю маріонетку в Мінську.

Втім, експерти це питання серйозно навіть обговорювати не хочуть.

"Всім, хто робить такі припущення, пропоную прочитати Конституцію, яку прийняв Лукашенко. Йому самому потрібно прожити 90 років для того, щоб Коля міг стати кандидатом на посаду президента Білорусі. Цей сценарій просто не релевантний", — наголошує Латушка.

Чи міг Путін отруїти Лукашенка?

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, у своїй колонці пише, що російські спецслужби могли отруїти Лукашенка.

Кремль може отруїти Лукашенка, але не робитиме цього зараз Фото: tut.by

Павел Латушка запевняє, що колись такий сценарій дійсно може перетворитись на реальність, але не сьогодні. Він переконаний, що зараз Кремль не зацікавлений в смерті Лукашенка, який повністю підконтрольний Москві та грає за правилами окупантів.

До того ж білоруський політик організував ретельний контроль за якістю своєї їжі. Як мінімум один епідеміолог щоденно слідкує за постачанням продуктів під наглядом служби безпеки. Він також присутній при приготуванні блюд та їх дегустації.

Але розмови про те, що отруєння можливе, відіграють важливу функцію — створюють додатковий психологічний тиск на політика, наголошує Латушка.

Харчування білоруського політика знаходиться під контролем служби безпеки та епідеміологів

Чим хворіє Лукашенко?

Сьогодні висуваються різні версії того, що ж насправді відбувається з Лукашенком. Серед іншого експерти називали Covid-19 разом з грипом. Проте в цьому випадку Володимир Путін, який панічно боїться за власне здоровʼя, навряд підпустив би свого білоруського колегу близько до себе.

Варіант із сильною застудою або грипом все ж таки можна розглядати, якщо припустити, що на Червоній площі в Москві був двійник Путіна, а не сам російський президент. Або ж для голови Кремля було настільки важливо показати, що до нього приїхали лідери із пострадянських республік, що він вирішив піти на ризик.

Хай там як, Лукашенко вже за кілька днів до параду почував себе погано. ЗМІ писали про його поганий вигляд ще 5 травня. Під час нагородження спецслужбістів у Мінську він говорив "сиплим голосом та важко дихав", повідомили журналісти.

Лукашенко приїхав на парад до Москви вже хворим

До того ж у Лукашенка давно є проблеми з ногами та хребтом.

"За нашою інформацією, це потребує хірургічного втручання. Але такі операції в Білорусі зробити важко — кваліфікованих спеціалістів просто не залишилось. Треба оперувати десь на Заході або в Китаї, але це означає загальний наркоз, якого Лукашенко боїться, бо ж після нього можна і не прокинутись", — коментує Латушка.