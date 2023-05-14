"Працює з документами": у Лукашенка відповіли на чутки про здоров'я політика

Востаннє на публіці політик з'являвся 9 травня, коли прибув на парад Перемоги у Москві. Вже тоді багато хто звернув увагу, що він виглядав дуже нездоровим.

Олександр Лукашенко після 9 травня зник з поля зору. Його не бачили відтоді, як він був на військовому параді в Москві, де вже тоді багато хто відзначив хворобливий вигляд політика і бинт на його руці. Чим довше він відсутній, тим більше питань про його місцезнаходження виникає. Журналістка видання "Дзеркало" зателефонувала до його пресслужби під виглядом звичайної громадянки, щоб поцікавитись, куди той зник, але не почула нічого по суті.

Її запевнили, що, незважаючи на те, що нині зустрічей та поїздок зазвичай активного Лукашенка немає, у нього, як і раніше, "щільний розклад", зокрема й "робота з документами".

На запитання про те, чому в телеграм-каналі "Пул Першого", який зазвичай детально висвітлював усі дії політика, останнім часом з'являються публікації із зайцем біля Палацу Незалежності чи реклама мерча, пресслужба заявила, що "Пул Першого" — це " анонімний телеграм-канал, до якого пресслужба глави держави не має жодного стосунку".

Ні журналістка, ні інші білоруси так і не змогли отримати відповіді на запитання, коли зможуть побачити Лукашенка у публічному просторі, і що у нього зі здоров'ям. Ані спікери політика, ані його адміністрація не розкривають жодних подробиць, запевнивши лише, що з ним "все добре", та закликали "не вірити чуткам".

Питання самопочуття Олександра Лукашенка виникли після того, як він не зміг на параді в Москві пройти 300 метрів пішки — охороні президента Росії Володимира Путіна довелося його везти. До того ж у Москві у Лукашенка на руці помітили шматок тканини, схожий на бинт. А увечері у Мінську політик не сказав своєї традиційної промови на покладанні вінків до монумента Перемоги.

Білоруські ЗМІ – про здоров'я Лукашенка

На хворий вигляд політика звернули увагу навіть росЗМІ.

"Олександру Лукашенку і справді було дуже погано. Але він старався. Він хотів бути біля могили Невідомого солдата. Зрештою йому дали електрокар, призначений для перевезення ветеранів (таких електрокарів вишикувалося шість чи сім на площі), і цей електрокар із президентом Білорусі рухався за шеренгою президентів, яка йшла дуже не поспішаючи", — написав у своїй колонці для "Комерсанта" журналіст з російського президентського пулу Андрій Колесников.

Не виступив Лукашенко і на урочистостях з нагоди Дня прапора, герба та гімну Білорусі 14 травня. Натомість публіка побачила прем'єр-міністра Романа Головченка, який зачитав звернення від його імені.

Раніше Фокус повідомляв, що Лукашенко може бути інфікований вірусним захворюванням. Також проблеми зі здоров'ям почалися й у його найближчого оточення.

13 травня близько 19:00 політика екстрено доставили до Республіканського клінічного медичного центру, розташованого на березі водосховища Дрозди. Про причини госпіталізації та вердикт лікарів інформація не розголошується, а його пресслужба продовжує мовчати.

Вже з'явилися припущення, хто може прийти до влади у Білорусі після смерті Олександра Лукашенка. Для цього журналісти видання поговорили з політичними аналітиками щодо можливих сценаріїв розвитку подій.