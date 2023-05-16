Допомогли виграти час: нардеп Шевченко розповів, як проходили переговори між Україною та РФ

Євген Шевченко пригадав, як разом із головою ГУР України Кирилом Будановим організовував телефонний дзвінок президента України з лідером Білорусі, який був необхідний для гарантій безпеки української переговорної групи.

Нардеп Євген Шевченко відреагував на інтерв'ю глави розвідки України Кирила Буданова про свою участь у переговорах РФ та України. У коментарі медіа "Страна" у вівторок, 16 травня, він підтвердив, що перші дні повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну Володимир Зеленський та лідер Білорусі Олександр Лукашенко вели переговори з російською делегацією щодо результату війни.

За словами політика, Росія надіслала свою делегацію під Гомель (Білорусь). Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що не бачить гарантії безпеки для перемовників з боку нашої держави.

На цьому етапі були потрібні також переговори між українським лідером та главою Білорусі. Однак сам Володимир Зеленський не мав наміру дзвонити першим Олександру Лукашенку.

"Я вже розумів психологію президента Зеленського, що він не дзвонитиме Лукашенку, тому що напали на Україну. Моє завдання було зробити так, щоб Лукашенко сам зателефонував Зеленському і дав гарантії безпеки нашої групи", — сказав Шевченко.

Розмову президентів Росії та Білорусі він організовував разом із головою ГУР Кирилом Будановим.

Нардеп також зазначив, що для самого Лукашенка повномасштабна війна Росії з Україною виявилася шоком. Політик радив Володимиру Зеленському терміново погоджуватися на переговори з РФ та залагодити конфлікт мирним шляхом.

"Це було все дуже сумбурно, тому всі деталі я не пам'ятаю. Переговори в Білорусі допомогли виграти час, нам була потрібна ця пауза", — згадував нардеп у коментарі медіа.

Питання журналістів про те, чи спілкуються зараз глави України та Білорусі, Шевченко залишив без коментарів.

Нагадаємо, 15 травня глава ГУР Кирило Буданов розповів про те, як нардеп Євген Шевченко, який їздив на зустріч із Лукашенком до Білорусі, допоміг на якийсь час зупинити обстріл ЗС РФ з території РБ. Начальник військової розвідки України розповів, чому припинилися обстріли з території Білорусі, та про роль у переговорах із білоруською стороною колишнього "слуги народу".

Крім того, 14 березня ЗМІ писали про те, що польський спецназ супроводжував делегацію України на переговорах з РФ у Білорусі. За інформацією журналістів, під час зустрічей у Білорусі російська сторона пропонувала Україні капітулювати, проте міністр оборони Олексій Рєзніков різко відмовився.