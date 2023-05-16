"Хотіли б провідну роль": Польща готова до повоєнного відновлення України

У польському МЗС бачать велику перевагу країни як логістичного центру.

Варшава хоче мати одну з лідерських позицій серед тих, хто допомагатиме Україні відновлюватись після війни. Про це 16 травня заявив речник міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна, пише "Укрінформ".

У польському МЗС бачать велику перевагу країни як логістичного центру.

"Ми усвідомлюємо, що досвід Польщі як логістичного центру для нинішньої допомоги Україні є великою перевагою, яка буде використана для побудови міжнародного партнерства у контексті відновлення України", – зазначив представник польського МЗС.

У цьому контексті ключове значення матиме розширення та модернізація наявної транспортно-логістичної, прикордонної та транскордонної інфраструктури між Україною та Польщею.

Крім цього, Ясіна підкреслив, що партнерство польських та українських органів місцевого самоврядування може стати непоганою платформою для співпраці.

У МЗС Польщі вважають, що вже зараз відбувається відновлення України за участю польських компаній, які відновлюють дороги та мости, розширюють виробничі потужності коштом європейського фінансування.

12 травня Сенат Польщі одноголосно ухвалив резолюцію про членство України в НАТО. Рішення має бути ухвалене за надзвичайною процедурою, як у випадку з Фінляндією.

10 травня польська прокуратура конфіскувала майже 1,2 мільйона доларів, які перебували на банківських рахунках російського посольства та торгового представництва у Польщі.

До речі, 4 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що ліквідація наслідків війни з Росією та повоєнне відновлення коштуватиме нашій державі близько 400 мільярдів доларів.