"Україна вас ненавидить": Подоляк емоційно висловився про "традиційне скиглення" РФ

Радник голови ОП відповів на скарги росіян в ООН на "риторику ненависті". Він пообіцяв, що українці дістануть кожного представника країни-агресорки "юридично чи фізично".

Україна переслідуватиме росіян завжди й скрізь. Про це йдеться у публікації від 18 травня радника голови Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Так, Україна вас ненавидить. Так, ми переслідуватимемо вас. Завжди й скрізь. Так, з вами розмовляти нема чого — ви не знаєте сучасних людських мов. Так, час вашого традиційного скиглення, яке гіпнотично діяло на глобальну політику, закінчується", — написав Подоляк.

Посадовець підкреслив, що представники країни-агресорки виплатять "борги", адже Україна "дістане їх юридично чи фізично".

"І досить юзати ООН – у безумовних військових злочинців немає міжнародного права. Просто дочекайтеся свого зіркового часу на трибуналі", — заявив Подоляк.

Нагадаємо, 17 травня Росія поскаржилась на "риторику ненависті" в Радбезі ООН. Йшлося про заяву Кирила Буданова про готовність України "вбивати росіян у всьому світі". Також РФ звинуватила українську агенцію УНІАН у підбурюванні тероризму через опитування в соцмережах.

Раніше, 6 травня, очільник ГУР сказав, що Україна "вбивала росіян і вбиватиме росіян у будь-якій точці земної кулі до повної перемоги України". Так він відповів на запитання журналістів про вбивство пропагандистки Дар'ї Дугіної. Буданов підкреслив, що те, що РФ називає "тероризмом", почалося після вторгнення її військових у 2014 році.