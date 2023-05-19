Поповнюють лави ЗСУ: в Україні готують нову хвилю помилувань ув'язнених, – правозахисник

За словами голови "Альянсу єдності України" Олега Цвілого, по місцях позбавлення волі нещодавно пройшла негласна команда прозондувати настрої ув'язнених. Охочих воювати проти окупантів настільки багато, що адміністрації не беруть їх прохання.

Найближчим часом очікується друга хвиля помилування українських в'язнів для поповнення лав Збройних сил України. Про це розповів Фокусу голова "Альянсу єдності України", правозахисник Олег Цвілий.

"У місцях позбавлення волі йде негласна команда прозондувати настрої ув'язнених, кількість охочих воювати. Повірте, їхня кількість не впала. Їх настільки багато, що вони пишуть заяви, а адміністрації не беруть", — повідомив фахівець.

Після позитивного рішення кожного засудженого чекає відбір. Державна кримінально-виконавча служба України проведе перший етап відбору. Далі можливі перевірки Головного управління розвідки Міноборони та комісії при Президенті України з питань помилування, пояснює Цвілий.

Українські прокуратури часто проти помилування ув'язнених під приводом їхньої участі у повномасштабній війні з РФ, додає він.

"Прокурори ріжуть такі клопотання. А суди переважно завжди згодні з прокурорами. Був клієнт із Нової Каховки — у нього розбомбили будинок, померла мати під час війни. Він надзвичайно мотивований і до кінця терміну йому залишився рік. Ми подавали на УДВ, домовилися про підрозділи у ЗСУ, але прокурори були проти", — підсумовує правозахисник.

Нагадаємо, що в Росії вигадали новий спосіб відправки в Україну гарматного м'яса. У Москві пропонують попрацювати "охоронцями" за зарплату від 170 до 240 тисяч рублів.

Військовий оглядач Олександр Коваленко розповідав Фокусу про багаторазове збільшення втрат російських військ в Україні. Це сталося тому, що на фронт почали відправляти всіх без розбору.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Спокутувати провину. Як ув'язнені в Україні потрапляють до ЗСУ і скільки їх".