Не задекларувала майна на 1,8 млн гривень: НАБУ і САП повідомили про підозру нардепці (схема)

Слідчі з’ясували, що парламентарка не згадала недобудову площею понад 167 кв. метрів у Київській області. За інформацією ЗМІ, йдеться про депутатку від партії "Слуга народу" та представницю Комітету ВР з питань молоді й спорту Ольгу Саладуху.

19 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у внесенні хибних даних до е-декларації за 2020 рік чинній народній депутатці. Про це написала пресслужба НАБУ.

"За даними слідства, народна обраниця не задекларувала розташований на належній їй земельній ділянці об’єкт нерухомості — недобудований будинок площею понад 167 кв. метрів під Києвом", — передали в НАБУ.

За інформацією бюро, у договорі куплі-продажу землі від 2020 року не згадувалась розташована на ній недобудова. У НАБУ розповіли, що депутатці дали можливість прибрати неточність, однак у виправленій декларації також не виявилось інформації про об’єкт нерухомості.

"На підставі висновку НАЗК восени 2021 року НАБУ і САП почали розслідування. Вони здобули достатньо доказів того, що на момент придбання земельної ділянки будинок на ній вже був зведений", — написала пресслужба.

Схема, опублікована пресслужбою НАБУ Фото: НАБУ

Кому повідомили про підозру НАБУ і САП?

На порталі "Слово і діло" проінформували, що йдеться про Ольгу Саладуху.

На сайті партії "Слуга народу" вказано, що депутатка — уродженка Донецьку та українська легкоатлетка. Вона очолює підкомітет з питань спорту вищих досягнень та спортивної діяльності Комітету ВР з питань молоді й спорту.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід ексочільнику Верховного Суду Всеволоду Князєву. Фігуранта справи про хабар у розмірі 2,7 млн доларів утримуватимуть під вартою до 14 липня з можливістю внесення застави.

16 травня пресслужба НАБУ публікувала схему, за якою мало відбуватись передання коштів за потрібне судове рішення. Журналіст Олег Новіков повідомляв, що воно стосувалось олігарха Костянтина Жеваго.