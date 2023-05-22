"Україна з інтересом спостерігає": в ОП спростували причетність ЗСУ до подій на Білгородщині

Радник глави Офісу президента стверджує, що за інцидентами у Білгородській області стоять російські партизани. За його словами, "танки продаються в будь-якому російському воєнторгу", чим і могли скористатися партизани.

В Офісі президента України спростували інформацію про будь-яку причетність українських військових до інцидентів у Білгородській області РФ. Про це написав радник голови ОП Михайло Подоляк на своїй сторінці у Твіттері у понеділок, 22 травня.

За його словами, Україна не має прямого відношення до подій у Білгородській області.

"Україна з інтересом спостерігає за подіями в Білгородській області Росії та вивчає ситуацію, втім, не має до неї безпосереднього відношення", — написав Подоляк.

Радник глави ОП додав, що до ситуації, що склалася в Білгороді, причетний партизанський рух, який діє у РФ.

"Єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках", — зазначив чиновник.

Він підсумував, що танки продаються в будь-якому російському воєнторгу, а підпільні партизанські загони складаються з громадян Російської Федерації.

Нагадаємо, 22 травня у Білгородській області місцеві жителі чули звуки обстрілів та помітили військову техніку. РосЗМІ написали про те, що в регіоні нібито діють українські військові. Своєю чергою губернатор Білгородської області Гладков заявляє про обстріл у кількох населених пунктах. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна не бореться російською

Крім того, 22 травня стало відомо, що бійці РДК провели новий рейд у Білгородській області. Їм вдалося просунутися вглиб на відстані 10 кілометрів від російсько-українського кордону.