"Гірка глава закінчиться": Шольц заявив, що після перемоги у війні Україна стане членом ЄС

На думку Федерального канцлера Олафа Шольца, Росія не повинна і не виграє цієї війни.

Війна в Україні закінчиться членством країни у Європейському союзі. З такою заявою канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив під час святкування ювілею 160-річчя Соціал-демократичної партії Німеччини 23 травня.

Глава німецького уряду висловив упевненість у тому, що Російська Федерація не повинна і не може перемогти у війні проти України.

"Гірка глава в історії нашого континенту, яку створив Володимир Путін у своєму імперіалістичному божевіллі, завершиться вступом вільної України до Європейського Союзу як повноправного члена", – сказав Шольц.

Він наголосив, що СДПН має чітко стати на бік України, оскільки перший канцлер ФРН від соціал-демократів Віллі Брандт проводив Нову східну політику, завдяки якій вдалося запровадити в Європі принципи незастосування сили, непорушності кордонів, територіальної цілісності держав та права народів на самовизначення.

"Ми, соціал-демократи, з глибоким переконанням відстоюємо всі ці принципи", — заявив Шольц.

Нагадаємо, 22 травня високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки та віце-президент Єврокомісії Жозеп Боррель підтримав розширення ЄС та порадив Україні прискорити реформи та готуватися до членства в ЄС.

17 травня ЗМІ писали, що внаслідок загарбницької війни Росії приєднання України до Європейського Союзу має більший імпульс, ніж схвалення вступу турецької заявки.