Аноніми дали 3 мільйони: НАЗК виявило порушення у фінансуванні партії "Слуга народу"

Три фізособи вносили частинами гроші на рахунок політсили, не маючи для цього доходів. Наразі за порушення закону їм загрожує до 403 тисяч гривень штрафу або обмеження волі на 2 роки, зазначили в агентстві.

У фінансуванні партії "Слуга народу" виявили ознаки кримінального правопорушення, дані передали Нацполіції. Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

За даними агентства, три фізособи внесли гроші на рахунок політичної партії "Слуга народу" на суму 2 млн 896 тисяч гривень. Суми вносили частинами — спочатку 1 млн 700 тисяч, а потім — 900 тисяч і ще 296 тисяч гривень.

НАЗК встановило, що громадяни з 2017 по 2020 роки не мали доходів для таких великих внесків. Вказані особи лише розпоряджалися коштами третіх осіб, а власники грошей хотіли приховати факт фінансування партії, зазначили фахівці.

Законодавство України забороняє вносити гроші на рахунки політичних партій анонімними особами чи особами під псевдонімом, додали до НАЗК.

Фахівці агентства склали обґрунтований висновок про кримінальне правопорушення та направили його поліцейським для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань.

Порушникам загрожує покарання за ч. 2 статті 159-1 Кримінального кодексу України. Стаття передбачає штраф від 134 до 403 тисяч гривень, виправні роботи терміном до 2 років, або обмеження волі на той самий термін, з позбавленням права обіймати посади або займатися певною діяльністю на 5 років.

Фокус раніше писав, що старі партії після закінчення великої війни з РФ не зможуть утримати популярність. Можлива поява двох волонтерських проєктів — напіволігархічний і від Офісу президента, вважає директор соцслужби "Український барометр" Віктор Небоженко.

У березні цього року Вищий антикорупційний суд України визнав нардепку від "Слуги народу" Fнну Колісник винною за недостовірне декларування. Їй призначили штраф на 44,2 тисячі гривень, але термін давності злочину минув — її не каратимуть.