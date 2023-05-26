"Історія якась болісна": експерт розповів про причини ненависті Путіна до України

Глава Кремля, як зазначив політтехнолог Юрій Подорожній, продовжує політику шовінізму стосовно Києва, яку розпочали ще його попередники. Таке ставлення може зберегтися і за майбутніх правителів.

Президент Росії Володимир Путін не є єдиною людиною, яка мріє знищити Україну. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Юрій Подорожній 26 травня.

За його словами, глава Кремля абсолютно не приховує своєї ненависті до України та її громадян і тому всіма способами намагається знищити все, що пов'язане із нашою країною. Однак йому не вдається це зробити.

При цьому, подібне ставлення до України зберігається у багатьох посадовців Російської Федерації, яким не подобається той факт, що Україна стала незалежною і хоче жити без російського втручання.

Поки Володимир Зеленський виступав з іноземними лідерами на саміті G7 у Японії та отримував величезну підтримку з боку союзників, Володимир Путін з головою конституційного суду розглянув карту 17 століття, нібито стверджуючи той факт, що на ній немає України.

"Справа в тому, що ця карта 17 століття якраз має напис "Україна, земля козаків". Я не знаю, що їм подарувати — мізки чи окуляри, але, напевно, це не має значення. Для Путіна історія з Україною якась болicна", — йдеться у повідомленні.

Політика шовінізму в РФ діє вже не перше десятиліття, як зазначає експерт. Це не перший і не останній правитель РФ, який воює проти України. Найбільше їх дратує, що ми пам'ятаємо свою історію, говоримо українською, а також цінуємо свою ідентифікацію та державу.

Окремо росіянам не сподобалося те, що ПЦУ вирішили перейти на Новоюліанський календар і дати деяких свят переносяться на 13 днів.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков намагався це висміяти, але лише сам осоромився, як продовжив експерт.

"Його шокувало те, що Різдво можна святкувати 25 грудня. Я нагадаю Пєскову, що 25 грудня — це традиційний у всьому світі день святкування Різдва. Яке і в Російській Імперії також святкували до 1917 року. Коли безбожник Ленін перевів Російську імперію на новий календар, тоді це святкування і перенесли на 7 січня", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 травня повідомлялося, що у Путіна спрогнозували, скільки триватиме війна в Україні. Колишній російський президент Дмитро Медведєв переконаний, що можуть бути тривалі бойові дії з перемир'ями, якщо у Києві збережеться нинішнє керівництво.