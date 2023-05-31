Російська ядерна зброя може й не з"явитися в Білорусі, — експерт

Кремль погрожував перемістити ядерну зброю в Калінінград, безпосередньо до кордонів НАТО, та в Крим – там навіть підготували сховище, але нічого з цього не зробив.

Політичний аналітик, експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков в коментарі Фокусу розповів, що ніякого розміщення тактичного ядерного озброєння на території Білорусі може не відбутися, а все залишиться лише голосними заявами.

"Згадайте, Путін лякав, що розмістить ядерну зброю в Калінінграді, в Криму, там навіть підготували сховище, але цього не відбулося. Викликає подив, чому він має це зробити в Білорусі. В Кремлі розуміють, що Лукашенко може використовувати це озброєння для подальших торгів з Заходом, виторговуючи таким чином свою легітимність", — каже він Фокусу.

Експерт нагадує, що рішення про застосування зарядів буде прийматися в Кремлі, а Лукашенко ні на рішення, ні на практику використання не матиме жодного впливу.

"Так звана кнопка, персоніфікована, так було і за часів СРСР, Україна мала свій арсенал, але не могла ним розпоряджатися. Таким чином ядерне сховище на території Білорусі стає законно цілю під час розгортання або навіть превентивно", — каже Кочетков.

Нагадаємо, 25 травня міністри оборони РФ Сергій Шойгу та Білорусі Віктор Хренін підписали документ про розміщення на території Республіки Білорусь нестратегічної ядерної зброї. До 1 липня 2023 року на території республіки має завершитися будівництво спеціального сховища, де зберігатимуть ядерні заряди. В 2022 році Мінськ отримав та поставив на бойове чергування зенітно-ракетні комплекси С-400 та оперативно-тактичні комплекси "Іскандер", що можуть мати ядерні боєголовки. Тоді було заявлено про ймовірність модернізації білоруських штурмовиків Су-25 до здатності нести ядерні заряди.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Бомба у Лукашенка, кнопка у Путіна. Куди прилетить відповідь, якщо з Білорусі запустять ядерну зброю".