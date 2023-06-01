"Коаліція" Patriot і винищувачів: Зеленський вирушив на саміт у Молдову (фото)

Глава України відвідає саміт Європейської політичної спільноти, де будуть близько пів сотні лідерів Європи. Представники ЄС і НАТО обговорять формулу миру та захист від агресії РФ.

Президент України Володимир Зеленський приїхав із візитом у Молдову, там у нього запланована низка двосторонніх зустрічей. Про це він написав 1 червня в Telegram.

"Сьогодні працюємо в Молдові. Участь у саміті Європейської політичної спільноти… Розвиваємо коаліцію винищувачів і пропонуємо коаліцію "Петріотів". ЄС, НАТО, формула миру. Все для захисту нашого майбутнього", — зауважив український лідер.

Зеленський також зустрівся із президенткою Молдови Маєю Санду.

Зеленський приїхав у Молдову на саміт Європейської політичної спільноти

Далі він вирушив до замку Мімі в селі Бульбоака, де відбудеться саміт Європейської політичної спільноти, пише "Європейська правда".

За даними ЗМІ, у заході мають брати участь близько пів ісотні президентів та глав європейських урядів. Участь президента України в заході офіційно не підтверджували до останнього через заходи безпеки.

Видання зазначає, що на зустрічі збираються обговорити спільні зусилля заради миру в Україні, військові кризи, захист демократії, зміцнення енергобезпеки та стійкість ЄС.

"У нас багато тем для обговорення. Одна з головних — це, звичайно ж, ситуація в Україні та відновлення миру. Також наша мета — підготувати Молдову до приєднання до Європейського союзу до кінця цього десятиліття", — розповіла журналістам Санду про плани саміту.

Нагадаємо, що Санду 31 травня говорила про плани вступу Молдови до Європейського Союзу до 2030 року разом із Придністров'ям.

Фокус уже писав, що до візиту в Молдову президент України побував на Одещині. Там він представляв нового голову ОДА Олега Кіпера.