В Індонезії запропонували провести референдум на "спірних" територіях України: у МЗС відповіли

У МЗС України заявили, що немає жодної "суперечки" через території — вони окуповані Росією і це зафіксовано в документах ООН.

На форумі з безпеки "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто представив свій план мирного врегулювання конфлікту між Росією та Україною. Про це у суботу, 3 червня, повідомляє агентство Reuters.

План, запропонований Субіанто, включає одразу кілька заходів. По-перше, пропонується запровадити негайне припинення вогню. На думку Субіанто, це необхідно для забезпечення безпеки та припинення насильства, щоб відкрився шлях до мирного вирішення.

Одним із ключових аспектів плану є створення демілітаризованої зони, яка перебуватиме під контролем миротворців. Сторони конфлікту мають відступити від лінії зіткнення на відстань 15 кілометрів.

Окрім цього, у плані передбачається проведення нових референдумів на "спірних територіях" під егідою ООН. Однак, поки що не було конкретизовано, які саме території розглядаються як "спірні".

Реакція МЗС України

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко наголосив, що ці території не є просто "спірними", а фактично окуповані Росією.

"Між Україною та Російською Федерацією немає жодних спірних територій, де можна було б проводити референдуми. Росія вчинила акт агресії, окупувавши Крим та частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Цей факт зафіксований в офіційних документах ООН", — заявив Ніколенко.

Спікер МЗС також зазначив, що Україна цінує увагу, яку Індонезія приділяє питанням відновлення миру, проте він нагадав про існування "формули миру", запропонованої президентом Володимиром Зеленським. Ця формула прагне повного відновлення суверенітету України на окупованих територіях та забезпечення сталого світу.

Нагадаємо, 23 травня повідомлялося, що лідери шести африканських держав хочуть ініціювати мирні переговори України з Російською Федерацією, але при цьому в них можуть не бути умови щодо виведення окупантів з території України.

Раніше, 9 травня, генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що нині жодна сторона не готова домовлятися, оскільки кожна впевнена у своїй перемозі. За його словами, до мирних ініціатив ще довго і невідомо, коли вони почнуться.