Присутні від початку конфлікту: в ООН відповіли на критику Зеленського

В організації зазначили, що ООН присутня в Україні з початку воєнного конфлікту з Росією та надає гуманітарну допомогу постраждалим, але не займається фізичним порятунком людей.

В ООН відповіли на звинувачення українського президента Володимира Зеленського у тому, що організація належним чином не відреагувала на підрив греблі Каховської ГЕС. Відповідну заяву було розміщено на сайті ООН у п'ятницю, 9 червня.

У заяві йдеться, що ООН надає із самого початку допомогу постраждалим, але не отримала від російських сил ні дозволів, ні гарантій безпеки для персоналу та людей для евакуації.

"Представник ООН в Україні запевнив міністра закордонних справ України, що організація працює над наданням підтримки та допомоги мирним жителям, які постраждали внаслідок руйнування Каховської дамби, з першої години катастрофи. ООН прагне охопити всіх українців, що потребують, з обох боків берега річки Дніпро", — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 9 червня у Володимира Зеленського розкритикували ООН за заяву про підрив Каховської ГЕС. За словами радника ОП Михайла Подоляка, дуже дивно, що для чиновника ООН обставини підриву Каховської ГЕС є незрозумілими. Росіяни принижують міжнародне право та Статут організації.

Перед цим представник Офісу верховного комісара ООН з прав людини Джеремі Лоуренс заявив, що обставини підриву Каховської ГЕС залишаються неясними. Він також заявив, що поки що нібито не можна говорити про те, що було скоєно злочин.