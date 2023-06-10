"Так Путіну і передайте": Зеленський прокоментував можливий контрнаступ ЗСУ (відео)

За словами голови держави, наступальні та оборонні дії справді здійснюються на передовій, і незабаром усі відчують результати масштабної операції.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію іноземних ЗМІ щодо початку контрнаступу ЗСУ. Відповідну заяву голова держави зробив під час пресконференції з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, який прибув із неоголошеним візитом до Києва.

На пресконференції Володимиру Зеленському сказали, що про контрнаступ уже навіть згадав президент РФ Володимир Путін.

Зеленський скептично зазначив, що раз Путін уже почав говорити про контрнаступ, то він "щось відчуває" і продовжив, сказавши, що в Україні відбуваються якісь події на полі бою, про які докладно не поширюватимуть.

"Наступальні та оборонні дії відбуваються в Україні, але на якій вони стадії, я не докладно говоритиму. Скоро результати всі відчують. Усі зараз налаштовані позитивно. Так Путіну і передайте", — заявив Володимир Зеленський, відповівши на питання про контрнаступ українських військ.

Зеленський додав, що українці продовжують боротися за незалежність та свободу, попри спроби РФ зламати наш опір.

"Наперекір всім спробам Росії зламати наш народ, українці продовжують боротися за незалежність і свободу. І в нашій перемозі ми будемо так само разом, як зараз, на нашому шляху захисту життя і людей", — заявив він.

Також Зеленський і Трюдо підписали декларацію, в якій йдеться, що Канада залишається непохитною у своїй прихильності до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Канада високо оцінює рішучість і мужність українського народу та збройних сил у захисті незалежності. Їхня стійкість і відвага на передовій демократії не лише захищають безпеку Європи перед насильницьким експансіонізмом Росії, а й зміцнюють міжнародну систему, засновану на правилах, і демонструють, що незалежно від того, наскільки жорстокий ворог, сила не робить його правим", — йдеться у декларації.

Окремим пунктом там говориться, що Канада підтримує право України вибирати власні заходи безпеки та підтримує набуття Україною членства в НАТО, як тільки дозволять умови.

"Україна та Канада з нетерпінням очікують розв'язання цих питань на Саміті НАТО у Вільнюсі у липні 2023 року", — наголошується в декларації.

Також Канада передасть Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть 10 тисяч артилерійських снарядів, 76 бронеавтомобілів "Рошель" та конфіскований у російської компанії літак Ан-125 "Руслан".

Окрім того, Канада приєднається до коаліції винищувачів F-16 для України.

Нагадаємо, Джастін Трюдо прибув до України з неанонсованим візитом у супроводі віцепрем'єр-міністра Христі Фріланд.