20 держав-членів НАТО офіційно підтримали членство України в Альянсі, – ОП

Канада стала 20 країною, яка офіційно підтримала вступ України до НАТО. У Міноборони вважають, що саміт Альянсу у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу нашої держави до союзу.

Після підписання у суботу, 10 червня, декларації про підтримку Канадою вступу України до НАТО кількість держав, які офіційно підтримали приєднання України до Альянсу, сягнула 20. Про це заступник глави Офісу президента Ігор Жовква повідомив у Facebook.

Він зазначив, що глава уряду Канади Джастін Трюдо, який прибув до Києва з неоголошеним візитом, підписав декларацію із президентом Володимиром Зеленським.

"Спільна декларація чітко фіксує підтримку канадською стороною набуття Україною членства в НАТО, як тільки це дозволять умови. Це найсильніше формулювання серед усіх країн G7, які є членами НАТО", – йдеться у повідомленні.

Канада також підтримує створення Ради Україна-НАТО замість відповідної Комісії, проінформував Жовква. За його словами, це перша подібна публічна підтримка нового механізму взаємодії України з Альянсом.

"Пройшло всього 10 днів після саміту Європейського політичного співтовариства в Молдові, де ми підписали спільну декларацію з Румунією, і на сьогодні вже маємо формалізацію підтримки членства України в Альянсі з 20 державами-членами", — резюмував Жовква.

Очікування України від саміту НАТО у Вільнюсі

Як повідомило Міністерство оборони України, заступник глави відомства Володимир Гаврилов вважає, що саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу нашої держави до Альянсу.

Високопосадовець МО зазначив, що на саміті в липні країни НАТО "вийдуть на певний порядок нашого вступу, який буде зафіксований".

Він додав, що попри консенсусний механізм ухвалення рішень та право вето держав, які входять до військово-політичного блоку, він не думає, що "будуть великі проблеми" з ухваленням рішення щодо України.

"Є всі ознаки того, що Україна отримає те, що хоче у певному форматі", – сказав Гаврилов.

Заступник міністра пояснив, що вже на саміті у Вільнюсі Україна має чітко розуміти, що протягом року-двох після війни, пройшовши відповідні процедури, країна приєднається до НАТО.

Нагадаємо, 9 червня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна приєднається до НАТО лише після перемоги у війні з Росією. До цього Україна отримає весь спектр західної зброї.

Постпред США при НАТО Джуліанна Сміт в інтерв'ю Politico, опублікованому 9 червня, заявила, що Україна, швидше за все, не отримає запрошення для вступу до Альянсу і не стане його повноправним членом у найближчому майбутньому. Причина – бойові дії на території країни.