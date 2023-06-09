Вступ України до НАТО: постпред США розповіла, чому країну не пустять до альянсу

За словами постпреда США при альянсі Джуліанни Сміт, західні союзники навряд чи запросять Україну вступити до НАТО під час війни, але все ще ведуть переговори про формулювання, щоб продемонструвати свою довгострокову відданість Києву.

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Україна, швидше за все, не отримає запрошення для вступу до НАТО і не стане повноправним членом альянсу в найближчому майбутньому. Причина — бойові дії на території країни, повідомила постпред США при альянсі Джуліанна Сміт в інтерв'ю Politico, опублікованому в п'ятницю, 9 червня.

За її словами, західні союзники навряд чи запросять Україну вступити до НАТО під час війни, але все ще ведуть переговори про формулювання, щоб продемонструвати свою довгострокову відданість Києву.

"НАТО, як і раніше, хоче, щоб Україна отримала сигнал про те, що альянс зі знівеченою війною країною надовго. Тому ми намагаємося знайти спосіб показати це у Вільнюсі", — сказала Сміт.

Вона додала, що альянс хоче подати сигнал президентові України Володимиру Зеленському, що НАТО глибоко дбає про довгострокові відносини з Україною. Тому там шукають способи показати, що організація й надалі підтримуватиме країну на шляху інтеграції.

Джуліанна Сміт також додала, що НАТО хоче заохотити українських військових та мотивувати відстоювати незалежність країни й надалі.

"Ми хочемо, щоб українці продовжували робити зусилля, які змінять стратегічні розрахунки Путіна і допоможуть йому зрозуміти, що він зазнає невдачі та не досягне своїх стратегічних цілей", — сказала постпред США при альянсі.

Нагадаємо, 7 червня ексгенсек НАТО заявив про розміщення контингенту альянсу в Україні. За його словами, офіційна Варшава могла б першою розмістити контингент Народного війська польського в Україні та надати приклад іншим країнам НАТО, наприклад країнам Балтії.

Раніше, 2 червня, Володимир Зеленський заявив, що Україна не планує залучати будь-яку державу-член НАТО у війну, ініційовану Росією. За словами президента, у Києві розуміють, що країна не може увійти до військово-політичного блоку до закінчення бойових дій.