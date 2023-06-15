"Донос сталінських часів": у Раді розкритикували петицію з вимогою звільнити Ткаченка (відео)

Представник провладної політсили Микита Потураєв переглядав список українців, котрі підписали петицію з вимогою звільнити керівника Мінкульту, і його здивували деякі прізвища.

Микита Потураєв, нардеп від партії "Слуга народу", прокоментував петицію з вимогою звільнити Олександра Ткаченка, очільника Міністерства культури та інформаційної політики України. Він порівняв її з "публічним доносом сталінських часів". Про це політик заявив в інтерв’ю для Radio NV.

Представник українського парламенту зазначив, що у людей можуть виникати претензії до роботи Міністерства культури, але це повинно розв'язуватись у "робочому порядку".

Нардеп додав, що переглядав список українців, котрі підтримали та підписали петицію з вимогою звільнити Ткаченка. Він був здивований, побачивши деякі прізвища. На його думку, петиція за своєю "тональністю та стилістикою" нагадала йому "публічний донос сталінських часів".

"Ну там просто були ганебні, безпідставні обвинувачення на адресу міністра", – заявив нардеп.

Український депутат зазначив, що розуміє, з чого все почалося. На його думку, "люди травмовані" та можуть "неадекватно реагувати".

Потураєв наголосив на тому, що Міністерство культури постійно йде на зустріч у питанні поховання та відспівування українських захисників. Відомство надає дозвіл на проведення богослужінь.

"Коли ви вимагаєте щось від міністерства ви хоча б порядок з’ясуйте для себе", – наголосив нардеп.

Нагадаємо, наприкінці квітня Олександр Ткаченко виступив за співпрацю з "корисними" росіянам. Водночас він підтримав білі та чорні списки артистів з РФ. З його слів, громадська думка, яка в Україні дуже сильно впливає на ухвалення будь-яких політичних рішень на рівні держави, буде на стороні того, щоб не користуватися послугами "мовчунів і так званих z-патріотів".