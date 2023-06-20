"Мені дуже шкода": депутатка Ар'єва склала мандат після скандальної ДТП (відео)

За словами підозрюваної, вона не може продовжувати працювати в Київраді через обставини, що склалися. Свою провину вона продовжуватиме оскаржувати в суді, але вже як звичайна громадянка України.

Депутатка Київради Ярина Ар'єва, яка є головною підозрюваною у справі про ДТП, скоєну нібито у стані наркотичного сп'яніння, склала свої повноваження. Про це вона написала на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook 20 червня.

За її словами, заява вже була написана та залишилося дочекатися відповідного рішення. Ярина Ар'єва також наголосила, що не може далі виконувати свою роботу.

"Ухвалила рішення скласти мандат депутата Київради. Написала відповідну заяву. Виконувати свої обовʼязки за цих умов неможливо — суд погіршив запобіжний захід, незважаючи на те, що я жодного разу не порушила попереднього запобіжного заходу", — йдеться у повідомленні.

При цьому далі в повідомленні наголошується, що уникати відповідальності вона не збирається. Так само, як не покинула українську столицю в перші дні повномасштабної війни та записалася до тероборони.

Звинувачення вона не визнає, бо нібито не перебувала у стані наркотичного сп'яніння.

"Доводитиму це в суді, як звичайна громадянка. Повідомляю, що з потерпілою, яка зараз перебуває за межами України, підписаний договір про повне відшкодування. Півроку тому, коли під час блекауту стався цей нещасний випадок, я робила все можливе для допомоги цій жінці. Мені від початку дуже шкода, що я завдала людині ушкоджень", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 травня низка українських ЗМІ опублікувала нові деталі ДТП за участю Ярини Ар'євої. За словами журналістів, підозрювана, керуючи технічно справним автомобілем, наблизившись до пішохідного переходу, нібито відволіклася від управління і здійснила наїзд на жінку-пішохода, завдавши їй тяжких тілесних ушкоджень.