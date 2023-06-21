"Жодних емоцій": Зеленський особисто телефонував директору НАБУ після затримання ексголови Верховного суду

Президент України цікавився тим, що відбувається у Верховному Суді. Реакція на затримання Всеволода Князєва була "дуже рівною та зваженою" — здивування не було, розповів директор НАБУ Семен Кривонос.

Президент України Володимир Зеленський дзвонив голові Національного антикорупційного бюро Семену Кривоносу після затримання на хабарі голови Верховного Суду Всеволода Князєва у розмірі $2,7 млн. Про це Кривонос розповів в інтерв'ю "Укрінформу" 21 червня.

Директор НАБУ стверджує, що розмова з главою держави відбулася після затримання Князєва та початку обшуків у будівлі Верховного Суду.

"Він мені сам зателефонував і як керівник держави поцікавився, що там відбувається у Верховному Суді. Я повідомив президенту, що затримано керівника судової гілки влади на хабарі. Це був весь контекст розмови", — додав Кривонос.

За його оцінкою, Зеленський "дуже рівно і виважено" поставився до інформації про затримання Князєва і не здивувався.

"Він запитав, у чому там суть. Кажу — отримання хабаря. Він каже: "Окей, добре". Не було жодних емоцій — ні негативних, ні позитивних, чи ще чогось такого. Це була дуже витримана розмова", — заявив голова бюро.

Слідчі дії у Князєва проходили без санкції суду, оскільки обшуки були невідкладними, зауважив він.

"Князєва фактично спіймали на місці злочину, у момент отримання неправомірної вигоди… З матеріалів, які ми опублікували, а це лише частина, очевидно, що ознаки злочину є. Решта зараз – за детективами та прокурорами", — сказав Кривонос.

Нагадаємо, що 31 травня відбулося засідання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у справі Всеволод Князєв. Підозрюваний сказав, що знайдені у нього під час обшуків гроші належать його друзям.

ЗМІ 28 травня з'ясували, що Всеволод Князєв продовжував отримувати зарплату, перебуваючи у СІЗО. Новим головою Верховного Суду України призначили голову Касаційного кримінального суду Станіслава Кравченка.