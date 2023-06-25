Зеленський провів переговори з Байденом: про що розмовляли президенти
Лідери двох країн обговорили бойові дії в Україні, провалений заколот Євгена Пригожина і скоординували позиції напередодні саміту НАТО у Вільнюсі. Окремо Зеленський подякував Байдену за надані ЗРК Patriot.
Президент України Володимир Зеленський у неділю, 25 червня, провів телефонну розмову з американським лідером Джо Байденом. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.
"Говорив із Президентом США Джозефом Байденом. Позитивна і надихаюча розмова", — написав Зеленський.
Він уточнив, що обговорив з американським президентом хід бойових дій і процеси, які відбуваються в Росії. Український лідер зазначив, що світ має тиснути на Росію до відновлення міжнародного порядку.
Також Зеленський подякував США за неослабну підтримку України й особливо за зенітні ракетні комплекси Patriot.
Крім того політики обговорили подальше розширення оборонного співробітництва з акцентом на далекобійних засобах ураження.
"Важливо надалі збільшувати спроможності України щодо захисту нашого неба. У цьому контексті подякував і за підтримку коаліції винищувачів", — зазначив Зеленський.
Наостанок глави двох країн скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО та обговорили продовження роботи над реалізацією Української формули миру і підготовку до Глобального саміту.
Нагадаємо, 16 червня президент України Володимир Зеленський запросив Трампа і Десантиса в Україну. Політик нагадав, що в разі перемоги Росії Путін продовжив би захоплення територій сусідніх країн. Також Зеленський піддав сумніву заяву Трампа про "закінчення війни в Україні за 24 години".
А 26 квітня Володимир Зеленський висловився про розмову з Сі Цзіньпіном. Політики поговорили про завершення війни України з РФ, про мирні плани Києва і Пекіна, а також про розвиток українсько-китайських відносин.