ПВК "Вагнер" може стати особистою гвардією Олександра Лукашенка, — експерт

Координатор безпекового напряму Гліб Парфьонов переконаний, що країнам НАТО необхідно зміцнити кордон ЄС поруч із Білоруссю, адже в разі розміщення там найманців — загроза колосальна.

Частина найманців ПВК "Вагнер", що разом з Євгеном Пригожиним перейдуть на територію Білорусі, можуть створити особисту гвардію Олександра Лукашенка. Про це в коментарі Фокусу розповів координатор напрямку безпеки Центру політичних досліджень "Доктрина" Гліб Парфьонов.

"Треба брати до уваги, що ми ще до кінця не знаємо усієї обстановки. Бо, наприклад, база "Вагнера" в Краснодарському краї працює, набір до нього в містах Росії все ще активний. Скоріш за все до Білорусі переїде кістяк, котрий буде виконувати декілька завдань, перш за все як преторіанська гвардія лояльна виключно до Лукашенко, та виконувати завдання в білоруських активах та амбіціях у Африці", — говорить експерт.

Парфьонов наголошує, що через ймовірну присутність ПВК "Вагнер" в Білорусі, країнам НАТО потрібно посилили тиск на Мінськ, адже це поруч з кордоном ЄС.

"Сподіваюсь, що НАТО посилить присутність та тиск на Білорусь. Але це буде стосуватися виключно Польщі та країн Балтики. Ось буквально нещодавно піддали критиці плани розміщення бригади Бундесвера в Балтиці, бо військові погрожують звільненнями з армії у разі довгострокового розміщення. Це, насправді, дуже критичний момент, і красномовний", — відзначає він.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Концерт "Вагнера" для Лукашенка. Чим займатимуться військові найманці Пригожина в Білорусі".

Нагадаємо, в Державному департаменті США висловили бажання, щоб російська приватна військова компанія, відома як ПВК "Вагнер", зупинила свою діяльність і припинила своє існування. Про це на брифінгу заявив представник Держдепартаменту США Метью Міллер. Він зазначив, що представники ПВК "Вагнер", незалежно від того, де вони з'являються, приносять із собою "смерть і руйнування".