Новою головою АРМА стала Олена Дума: її звинувачують у дискредитації України

За словами глави Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, переможниця конкурсу брала участь у кампанії, спрямованій ФСБ Росії проти України та тодішнього кандидата в президенти Джо Байдена.

Олена Дума виграла конкурс із відбору на посаду голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Про це в середу, 28 червня, повідомила антикорупційна організація Transparency International Ukraine.

Олена Дума фігурувала в кампанії проти України та Джо Байдена

Як раніше повідомив на своїй Facebook-сторінці Віталій Шабунін, голова громадської організації Центр протидії корупції, разом із політиками Андрієм Деркачем і Рудольфом Джуліані Дума брала участь у компанії ФСБ Росії, спрямованій на дискредитацію України та кандидата і нинішнього президента США. На підтвердження своїх слів, він вказує на участь Думи в пресконференції, де розкривалися факти корупційної діяльності високопосадовців України, зокрема схема Роттердам+.

"Пам'ятаєте, ФСБшну спецоперацію Джуліані/Деркача про тотально корумповану Україну, розкрадання американських грошей у якій нібито "кришував" Байден? Так от, учасниця тієї спецоперації розглядається на керівника АРМА, в управлінні якого перебувають тисячі заарештованих російських активів. Прекрасно, правда?" — написав Шабунін.

Шабунін також зазначає, що Сем Кіслін, учасник зазначеної пресконференції, є близьким радником і донором Руді Джуліані, колишнього адвоката і радника попереднього президента США Дональда Трампа, який брав активну участь у кампанії з дискредитації України та на той момент кандидата в президенти США Джо Байдена. Він стверджує, що Кіслін придбав у 2016 році офшорну компанію Януковича на Кіпрі, яка містила значні суми заарештованих грошей.

Нагадаємо, у червні 2021 року ЗМІ повідомляли про запис телефонної розмови між Рудольфом Джуліані, колишнім адвокатом Дональда Трампа, Куртом Волкером, американським дипломатом, та Андрієм Єрмаком, главою Офісу президента України, у якому Джуліані наполягає на публічних заявах Володимира Зеленського щодо розслідування корупції Байдена в Україні та втручання України у вибори 2016 року, з метою завдати шкоди Трампу.