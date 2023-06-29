"Патріоти для понтів": "слугу народу" Дмитрієву помітили з годинником за $11 тисяч, — соцмережі (фото)

Політикиня разом із соратницею одягли сукні в кольори держпрапора спеціально до Дня Конституції України. Соцмережі звернули увагу на деталь — в Оксани Дмитрієвої був годинник від відомого бренду Jacob&Co Five Time Zone.

У нардепки від "Слуги народу" Оксани Дмитрієвої помітили дорогий годинник бренду Jacob&Co Five Time Zone. На це звернув увагу Telegram-канал Harley Quinn.

Першою кадр із Дмитрієвою в Раді показала у Facebook її колега Анна Пуртова. Політикиня привітала всіх із Днем Конституції України та зазначила, що вони вдягли сукні в кольори українського прапора.

"Так і будемо весь день разом ходити з Оксаною Дмитрієвою", — написала Пуртова.

Нардепи розширюють патріотичні кордони

"Депутати розширюють патріотичні кордони. Лакшері-колекція депутата Оксани Дмитрієвої зі "Слуги народу". У кольорах прапора — для понтів у залі Ради і без — для НАЗК", — прокоментував Telegram-канал Harley Quinn.

Судячи з даних каналу, на зап'ясті Дмитрієвої був годинник моделі унісекс відомого бренду Jacob&Co Five Time Zone за 11 тисяч доларів.

Крім цього, у каналі Harley Quinn є й інше фото Оксани Дмитрієвої, де вона сидить з годинником від не менш дорогого бренду Cartier лінійки Ballon Bleu. Його ціна — 274 тисячі гривень. Як і попередня модель, корпус годинника виконаний з нержавіючої сталі та золота. Також у ньому є діаманти.

Фокус попросив Оксану Дмитрієву прокоментувати інформацію про дорогі годинники, але до моменту публікації новини не отримав відповіді.

Дмитрієва — голова підкомітету з сучасних медичних технологій та розвитку трансплантології Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

У біографії політикині на сайті партії "Слуга Народу" зазначено, що вона закінчила Дніпропетровську медичну академію за спеціальністю "Терапія", "Ортопедія" та "Охорона здоров'я". Дмитрієва є членом громадської спілки "Стоматологи України".

Фокус раніше писав, що футболістові Кріштіану Роналду подарували годинник за 117 тисяч доларів. Виріб прикрашений 26 діамантами і присвячений зустрічі клубів "Манчестер Юнайтед" і "Ювентус" у 2013 році в Лізі чемпіонів.

Президент Франції Еммануель Макрон 24 березня знімав під столом дорогий годинник, коли йому ставили запитання про пенсійну реформу. Нововведення викликали хвилю протестів у Франції.