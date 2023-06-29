"Рішення є остаточним": у ЄСПЛ відхилили позов Саакашвілі проти України

У пресслужбі суду зазначили, що більшість претензій грузинського політика у справі про позбавлення громадянства є неприйнятними, тому питання більше не розглядатимуть.

Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) назвав неприйнятним позов колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі проти України про позбавлення громадянства. Про це повідомляє пресслужба відомства 29 червня.

"У своєму рішенні у справі "Саакашвілі проти України" (заява № 8113/18) Європейський суд з прав людини одноголосно визнав заяву неприйнятною. Рішення є остаточним", — ідеться в повідомленні.

Тобто, його заклики визнати нібито порушення його прав, після того як громадянство було відкликано, більше розглядатися в ЄСПЛ не буде.

Йдеться про заяву Михайла Саакашвілі, який після 2015 року брав активну участь у політичному житті України, але 2017 року втратив своє громадянство. Це його обурило і грузинський політик заявив про порушення своїх прав. У 2018 році в Україні проти нього порушили кримінальну справу, заарештували, а після цього депортували.

У ЄСПЛ відхилили позов Михайла Саакашвілі у справі про позбавлення громадянства Фото: Скриншот

У своєму позові Михайло Саакашвілі посилався на такі статті Європейської конвенції з прав людини:

3 (заборона нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження);

5§1 (право на свободу та особисту недоторканність);

6§2 (презумпція невинуватості);

8 (право на повагу до приватного життя і житла);

11 (свобода зібрань);

13 (право на ефективний засіб захисту);

18 (обмеження щодо використання обмежень прав).

Суд встановив, що за всіма претензіями, окрім однієї, грузинський політик не використав усі доступні для нього засоби захисту на національному рівні і скарги були необґрунтованими.

Представники ЄСПЛ окремо зауважили, що 2019 року Михайло Саакашвілі поновив українське громадянство і знову розпочав активну політичну діяльність, тому йому нічого не заважало подати нові скарги вже в Україні, але він цього не зробив.

"За відсутності будь-яких пояснень з його боку, Суд вирішив, що він не дотримався зобов'язання, передбаченого Європейською конвенцією, спочатку використати всі засоби правового захисту на національному рівні, перш ніж звертатися до суду. Таким чином, всі його скарги, крім однієї, були відхилені через "невичерпання національних засобів правового захисту", — продовжили в ЄСПЛ.

Яку саме претензію суд вважає обґрунтованою — інформації немає.

Нагадаємо, 17 червня Михайло Саакашвілі заявив, що повертається в грузинську політику. За його словами, тепер він братиме участь у всіх судових процесах, які з ним пов'язані. Він також закликав до об'єднання всіх національних і антиросійських сил.