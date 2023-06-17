Паралельно за допомогою України: Саакашвілі заявив, що повертається до грузинської політики

Міхеїл Саакашвілі заявив про свій намір брати участь у всіх судових процесах, пов'язаних із ним, починаючи з поточного дня. Він також закликав до об'єднання всіх національних та антиросійських сил.

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Міхеїл Саакашвілі, колишній президент Грузії та громадянин України, заявив про намір повернутися до грузинської політики. Це сталося після його попереднього повідомлення рік тому, коли він заявив, що грузинська політика більше його не цікавить. Відповідну заяву опубліковано на сторінці Саакашвілі у Фейсбуці.

"Незважаючи на свій стан здоров'я, я маю намір дуже активно долучитися до грузинської політики, паралельно з моєю діяльністю щодо України", — йдеться у заяві.

Міхеїл Саакашвілі підкреслив, що в Грузії не можна просто чекати на перемогу, сидячи склавши руки, і що необхідно активно діяти і прагнути успіху, використовуючи інноваційні та сміливі підходи.

Він заявив про свій намір брати участь у всіх судових процесах, пов'язаних із ним, починаючи з поточного дня. Саакашвілі також закликав до об'єднання всіх національних та антиросійських сил.

Саакашвілі зазначив, що останньою краплею, яка підштовхнула його зробити таку заяву, стали слова на засіданні Верховної Ради Аджарії — главою уряду Торніке Ріжвадзе, яке назвав війну 2008 року "боягузливо програною війною".

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський висловився про стан експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі. За його словами, життя Саакашвілі залежить зараз не від політичного, а чисто від морального рішення, яке має чисту та вагому юридичну базу.

13 березня Міхеїл Саакашвілі заявив, що перебуває на межі смерті через свій стан. У момент початку ув'язнення він важив 120 кілограмів, а вже у березні – 64 кілограми.

1 лютого президент України Володимир Зеленський звинуватив владу Грузії у тортурах та спробі вбити Саакашвілі.