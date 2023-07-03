Адміністрація Байдена почала уникати ескалації та шукає варіанти компромісів з РФ, — експерт

Директор Інституту зовнішньополітичних досліджень Григорій Перепелиця вважає, щоб уникнути прямого протистояння НАТО і РФ США не розміщуватимуть в Польщі тактичну ядерну зброю.

Президент США Джо Байден побоюється подальших кроків ескалації від президента РФ Володимира Путіна. Саме через це американської ядерної зброї не буде в Польщі, а Україна досі не отримала ракети ATACMS.

Таку думку в коментарі Фокусу заявив директор Інституту зовнішньополітичних досліджень Григорій Перепелиця.

"Байден не наважиться піти на розміщення в Польщі тактичної ядерної зброї. Тому не варто розраховувати на симетричну відповідь США на розміщення російської тактичної ядерної в Білорусі. Політика Байдена зараз налаштована на пошуки компромісів, саме цим і займаються радник Джейк Салліван, Марк Міллі та директор ЦРУ Віліам Бернс, який нещодавно був в Україні. Якщо повернутися до Польщі, то ми бачимо затримку по комплексах Patriot, вже придбаних танках Abrams, відсутність відповіді по запиту на 500 HIMARS та переходу на новий винищувач F-35. Це при тому, що Польща є стратегічним союзником США і членом НАТО", — говорить Перепелиця.

Експерт вважає, що в НАТО зараз не наважаться на використання ядерного компонента, хоча у концепції стримування 2021 року, він був прописаний. Максимум чого в Альянсі зараз будуть домагатися – це не допустити прямого протистояння НАТО і РФ.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Бомба проти бомби. Чи наважиться Байден розмістити ядерне озброєння в Польщі".