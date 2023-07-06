Напередодні саміту НАТО: Зеленський анонсував поїздку до Праги та Стамбула

Під час зустрічей президенти обговорять важливі питання для України: членство в НАТО, ситуація навколо Запорізької АЕС, реалізація формули миру.

6 липня президент України Володимир Зеленський під час поїздки в Софію обговорив військову допомогу Україні. Під час цього візиту парламент Болгарії висловив підтримку вступу України в НАТО після закінчення її війни з Росією, повідомив у Facebook заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.

За результатами двосторонньої зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Прем'єр-міністром Республіки Болгарія Ніколаєм Денковим у місті Софія підписано Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

Болгарія стала 22-ю країною, з якою Україна формалізувала підтримку членства в Альянсі.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 6 липня, відвідає Чехію.

"Далі — Прага", — написав увечері Зеленський у Telegram. Наш президент зустрінеться з президентом Чехії Павелом і прем'єром Фіалою. А також із головами Сенату і Палати депутатів парламенту, членами уряду, парламенту, представниками ЗМІ.

У центрі уваги — оборонна підтримка, європейська та євроатлантична інтеграція України та Вільнюський саміт НАТО, ситуація довкола ЗАЕС, реалізація Формули Миру та відновлення нашої країни.

У п'ятницю, 7 липня, президент України Володимир Зеленський прибуде з робочим візитом до Стамбула, повідомляє"Анадолу".

Візит організовано на запрошення турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана.

У межах візиту заплановані переговори Ердогана і Зеленського у вузькому і розширеному форматах.

Лідери мають намір обговорити російсько-український конфлікт, зернову угоду, термін якої закінчується 17 липня, а також двосторонні відносини.

6 липня Фокус писав про те, що більшість країн НАТО підтримують членство України в альянсі. Сумніви мають лише ті, хто спирається на рішення президента США Джо Байдена.

Нагадаємо, 5 липня керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що Україна не отримає запрошення до НАТО на найближчому саміті. Розвідник висловив розчарування рішенням партнерів і пояснив, що бачив чернетки виступів.